DA Hike: व्हाट्सएप पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) मौजूदा 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि यह मैसेज पूरी तरह से फर्जी है और कहा कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. लोगों को ऐसे फर्जी मैसेज की हकीकत जान लेनी चाहिए. ऐसे कई फर्जी मैसेज प्रतिदिन वायरल किए जाते हैं, जिनकी हकीकत कुछ और होती है.Also Read - केंद्र का फरमान खाद्य तेल कंपनियां सही शुद्ध मात्रा करें घोषित, लेबलिंग को सही करने की सलाह

अतिरिक्त किस्त जुलाई से प्रभावी होगी Also Read - 7th Pay Commission DA Update: महंगाई भत्ता 4% बढ़कर 38% हुआ, त्योहारों पर मिलेगा 18 महीने का बकाया!, यहां जानें डिटेल्स

“#व्हाट्सएप पर प्रसारित एक #फर्जी आदेश, जिसमें दावा किया गया है कि महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त 01.07.2022 से प्रभावी होगी.व्यय विभाग ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है, “सरकार की नीतियों / योजनाओं पर गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा. Also Read - 'Aadhaar card पर सरकार दे रही है 5 लाख तक का लोन', क्या आपके पास भी आया है ऐसा मैसेज, जानिए इसकी हकीकत

A #Fake order circulating on #WhatsApp is claiming that the additional instalment of Dearness Allowance will be effective from 01.07.2022#PIBFactCheck

▶️Department of Expenditure has not issued any such order@FinMinIndia pic.twitter.com/UZBxDsZuol

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 25, 2022