Dadi Ka Swag: कोरोना काल में ऐसे कई वीडियोज सामने आते हैं जो लोगों का मूड रिफ्रेश कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों धूम मचा रहा है. वीडियो दादी का है. दादी ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में लोग केवल सोचते ही हैं. Also Read - Miss Universe Viral Video: मिस यूनिवर्स में भारतीय सुंदरी ने लॉकडाउन के सवाल पर दिया ऐसा जवाब, हाजिरजवाबी पर मर मिटी दुनिया

पीली साड़ी पहने दादी इस वीडियो में बॉलिंग करती नजर आ रही हैं. खास बात ये है कि दादी एक ही बार में स्ट्राइक कर लेती हैं. Also Read - Salman Khan के गाने 'सीटी मार' पर डॉक्टर्स का जोरदार डांस, दिशा पटानी भी हुईं फैन | Doctors Dance Viral Video

दादी की एक और खासियत ये है कि वो मास्क पहने दिख रही हैं यानी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कर रही हैं. Also Read - Viral Video: नहीं जानते हैं 'नागिन डांस' तो भूलकर भी न करें Lockdown का उल्लंघन! वीडियो देख खुद ही समझ जाएंगे माजरा

सोशल मीडिया इस दादी का कायल हो गया है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर सुदर्शन कृष्णामूर्ति ने शेयर किया है. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Hi Twitter, please appreciate my grandma bowling a strike in her saree, and then proceeding to ensure her mask covers her nose

#QueenShit, if you ask me!

देखें वीडियो-

Hi Twitter, please appreciate my grandma bowling a strike in her saree, and then proceeding to ensure her mask covers her nose#QueenShit, if you ask me! 👸🏽 pic.twitter.com/T3g4x5dpbk — Sudarshan Krishnamurthy (@sudkrish) May 17, 2021

लोग वीडियो को जमकर लाइक कर रहे हैं. साथ ही कमेंट्स का दौर भी जारी है.