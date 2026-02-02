By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
स्कूल कभी नहीं सिखाएगा मगर दादी ने बताए जिंदगी के वो 4 नियम, समझ गए तो खुशहाल है पूरी जिंदगी | देखें VIDEO
Dadi Ka Viral Video: वायरल वीडियो में देखेंगे दादी ने जिंदगी के चार ऐसे नियम बताए जिन्हें सुनकर सचमुच इन्हें जिंदगी में उतारने का मन करेगा.
Dadi Ka Viral Video: किताबें हमें पढ़ना-लिखना और करियर बनाना सिखाती हैं, लेकिन जिंदगी को सही तरीके से जीना अक्सर अनुभव से ही आता है. यही वजह है कि हमारे बुजुर्गों की बातें सीधे दिल को छू जाती हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक दादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने जिंदगी के चार ऐसे नियम बताए हैं, जो शायद कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाता.
दादी ने बताए जिंदगी के चार खास नियम
इस वीडियो में नजर आ रहीं बुजुर्ग महिला का नाम सतवंती सिंह है. बेहद सादगी से कही गई उनकी बातें लोगों को इसलिए पसंद आ रही हैं, क्योंकि इनमें कोई दिखावा नहीं, बल्कि जीवन का निचोड़ है. दादी का कहना है कि अगर इंसान इन चार बातों को अपने जीवन में उतार ले, तो वह धोखे, पछतावे और कई तरह की परेशानियों से बच सकता है.
दादी का पहला नियम
दादी का पहला नियम है कि जिंदगी में थोड़ी-सी चालाकी जरूरी है. उनका कहना है कि चालाकी का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि खुद को ठगे जाने से बचाना है. हर इंसान ईमानदार नहीं होता, इसलिए आंख मूंदकर भरोसा करना सही नहीं है.
दादी ने बताया जिंदगी का दूसरा नियम
दूसरा नियम है मीठी बातों और बाहरी सुंदरता से प्रभावित ना होना. दादी समझाती हैं कि कोई इंसान कितना अच्छा बोलता है या कितना सुंदर दिखता है, इससे उसके इरादों का पता नहीं चलता. वह मोर का उदाहरण देती हैं, जो दिखने में खूबसूरत होता है, लेकिन उसका खाना साधारण होता है. मतलब साफ है कि बाहर की चमक हमेशा अंदर की सच्चाई नहीं दिखाती.
सबसे खास है तीसरा नियम
तीसरा नियम है हर किसी से हर बात साझा ना करना. दादी कहती हैं कि कुछ लोग बातें संभाल नहीं पाते. ऐसे में अपने राज, योजनाएं और निजी बातें हर किसी को बताना नुकसानदेह हो सकता है.
चौथा नियम भी है जबरदस्त
चौथा और आखिरी नियम है सच बोलना, लेकिन समझदारी के साथ. दादी के अनुसार सच जरूरी है, लेकिन हर सच हर जगह कहना सही नहीं होता. जरूरत से ज्यादा साफगोई कई बार रिश्तों में दरार डाल सकती है.
दादी के इन चार नियमों का सार यही है कि जिंदगी में संतुलन जरूरी है. ना जरूरत से ज्यादा भोले बनिए और ना ही जरूरत से ज्यादा चालाक. यही संतुलन इंसान को सच में खुशहाल बनाता है. मालूम हो दादी का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर satvantisingh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.