Hindi Viral

Dadi Ka Viral Video Google Trends Trending Video Grandma Teach Four Rules Of Life This Viral Video Will Make Your Life

स्कूल कभी नहीं सिखाएगा मगर दादी ने बताए जिंदगी के वो 4 नियम, समझ गए तो खुशहाल है पूरी जिंदगी | देखें VIDEO

Dadi Ka Viral Video: वायरल वीडियो में देखेंगे दादी ने जिंदगी के चार ऐसे नियम बताए जिन्हें सुनकर सचमुच इन्हें जिंदगी में उतारने का मन करेगा.

दादी का वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है. (Photo/Instagram)

Dadi Ka Viral Video: किताबें हमें पढ़ना-लिखना और करियर बनाना सिखाती हैं, लेकिन जिंदगी को सही तरीके से जीना अक्सर अनुभव से ही आता है. यही वजह है कि हमारे बुजुर्गों की बातें सीधे दिल को छू जाती हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक दादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने जिंदगी के चार ऐसे नियम बताए हैं, जो शायद कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाता.

दादी ने बताए जिंदगी के चार खास नियम

इस वीडियो में नजर आ रहीं बुजुर्ग महिला का नाम सतवंती सिंह है. बेहद सादगी से कही गई उनकी बातें लोगों को इसलिए पसंद आ रही हैं, क्योंकि इनमें कोई दिखावा नहीं, बल्कि जीवन का निचोड़ है. दादी का कहना है कि अगर इंसान इन चार बातों को अपने जीवन में उतार ले, तो वह धोखे, पछतावे और कई तरह की परेशानियों से बच सकता है.

Dance Ka Video: चाचाजी ने दिखाया ऐसा हाहाकारी डांस, देखकर आसपास खड़े लड़के भी भाग निकले | देखें वीडियो

दादी का पहला नियम

दादी का पहला नियम है कि जिंदगी में थोड़ी-सी चालाकी जरूरी है. उनका कहना है कि चालाकी का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि खुद को ठगे जाने से बचाना है. हर इंसान ईमानदार नहीं होता, इसलिए आंख मूंदकर भरोसा करना सही नहीं है.

Add India.com as a Preferred Source

दादी ने बताया जिंदगी का दूसरा नियम

दूसरा नियम है मीठी बातों और बाहरी सुंदरता से प्रभावित ना होना. दादी समझाती हैं कि कोई इंसान कितना अच्छा बोलता है या कितना सुंदर दिखता है, इससे उसके इरादों का पता नहीं चलता. वह मोर का उदाहरण देती हैं, जो दिखने में खूबसूरत होता है, लेकिन उसका खाना साधारण होता है. मतलब साफ है कि बाहर की चमक हमेशा अंदर की सच्चाई नहीं दिखाती.

सबसे खास है तीसरा नियम

तीसरा नियम है हर किसी से हर बात साझा ना करना. दादी कहती हैं कि कुछ लोग बातें संभाल नहीं पाते. ऐसे में अपने राज, योजनाएं और निजी बातें हर किसी को बताना नुकसानदेह हो सकता है.

चौथा नियम भी है जबरदस्त

चौथा और आखिरी नियम है सच बोलना, लेकिन समझदारी के साथ. दादी के अनुसार सच जरूरी है, लेकिन हर सच हर जगह कहना सही नहीं होता. जरूरत से ज्यादा साफगोई कई बार रिश्तों में दरार डाल सकती है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by @satvantisingh

दादी के इन चार नियमों का सार यही है कि जिंदगी में संतुलन जरूरी है. ना जरूरत से ज्यादा भोले बनिए और ना ही जरूरत से ज्यादा चालाक. यही संतुलन इंसान को सच में खुशहाल बनाता है. मालूम हो दादी का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर satvantisingh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें