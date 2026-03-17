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Dadi Ke Dance Ka Video Grandmother Did Amazing Dance At The Age Of 65 This Viral Video Will Make Your Day

Dance Ka Video: दादी ने 65 की उम्र में किया ऐसा गजब डांस, देखकर पानी-पानी हो गए 73 के दादाजी | देखें वीडियो

Dance Ka Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि दादी ने हिंदी सिनेमा के मशहूर गाने पर इतना जबरदस्त डांस किया कि पास बैठे दादाजी बस देखते रह गए.

दादी के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Funny Dance Video: सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक बुजुर्ग कपल की शानदार केमिस्ट्री लोगों का दिल जीत रही है. यह वीडियो एक प्री-वेडिंग फंक्शन का बताया जा रहा है, जहां 65 साल की दादी ने ऐसा जबरदस्त डांस किया कि सभी देखते रह गए. वीडियो में दादीजी फिल्म ‘चांदनी’ के मशहूर गाने ‘मेरे हाथों में नौ-नौ चूड़ियां’ पर पूरे जोश और एक्सप्रेशन के साथ डांस करती नजर आती हैं. पीले रंग के कपड़ों में सजी यह महिला इतनी ग्रेस और एनर्जी के साथ परफॉर्म करती हैं कि उनका अंदाज किसी नई दुल्हन से कम नहीं लगता.

65 की उम्र में दादीजी ने किया जबरदस्त डांस

लेकिन इस वीडियो की सबसे खास बात उनके 73 साल के पति का रिएक्शन है. पास में कुर्सी पर बैठे उनके पति, जो पेशे से सर्जन हैं, अपनी पत्नी का डांस देखकर मुस्कुराते और शर्माते नजर आते हैं. उनका यह क्यूट रिएक्शन लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इस दिल छू लेने वाले पल को कपल की बेटी रुचिता मिश्रा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @no_ordinary_life_podcast पर शेयर किया है. उन्होंने बताया कि उनकी मां की इस शानदार परफॉर्मेंस ने उनके पिता को सबके सामने ब्लश करने पर मजबूर कर दिया.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी. किसी ने लिखा कि इस उम्र में भी इतनी प्यारी केमिस्ट्री कम ही देखने को मिलती है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. कई लोगों ने अंकल के शर्माने वाले रिएक्शन को सबसे क्यूट बताया.

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