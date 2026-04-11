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दादी ने 75 की उम्र में दिखाई ऐसी ताकत, देखकर खुद दादाजी भी चौंक ही जाएंगे

Viral Video Today: वीडियो में देखेंगे कि दादीजी जिम में ऐसे पुश-अप्स मारती है जैसे उनकी उम्र में बेहद ज्यादा नहीं है. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जो बार-बार देखने का मन करेगा.

Published date india.com Published: April 11, 2026 10:22 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
दादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. (Photo/Instagram)

आज के दौर में जहां लोग बढ़ती उम्र को कमजोरी से जोड़कर देखते हैं, वहीं एक 75 साल की दादी ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. उनकी फिटनेस और जज्बा देखकर अच्छे-अच्छे लोग हैरान रह गए हैं. इनका नाम अमृत कौर बताया जा रहा है, जिन्होंने अपनी उम्र को कभी भी अपनी सीमा नहीं बनने दिया. उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर मन मजबूत हो, तो शरीर भी साथ देने लगता है. खास बात यह है कि उन्होंने महज 12 हफ्तों में अपने शरीर को इतना मजबूत बना लिया कि अब वे आराम से पुश-अप्स कर लेती हैं.

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आसान नहीं था सफर

शुरुआत में अमृत कौर के लिए यह सफर आसान नहीं था. उन्होंने दीवार के सहारे हल्के-फुल्के एक्सरसाइज से शुरुआत की. धीरे-धीरे उन्होंने अपने शरीर को ट्रेन किया और फिर घुटनों के सहारे पुश-अप्स करने लगीं. लगातार अभ्यास और अनुशासन के कारण वे फुल पुश-अप्स तक पहुंच गईं. उनकी दिनचर्या भी काफी दिलचस्प है. वे रोजाना अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज करती हैं, जिसमें स्क्वैट्स, डम्बल एक्सरसाइज और रोइंग शामिल हैं. पारंपरिक कपड़ों में एक्सरसाइज करते हुए उनका आत्मविश्वास और भी ज्यादा प्रेरित करता है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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असली ताकत है दिमाग

इस बदलाव के पीछे सिर्फ शारीरिक मेहनत ही नहीं, बल्कि मानसिक ताकत भी शामिल है. अमृत कौर का मानना है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, असली ताकत आपके इरादों में होती है. यही सोच उन्हें हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है. आज वे न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि हजारों लोगों के लिए मिसाल बन चुकी हैं. उनकी फिटनेस देखकर यह साफ हो जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए उम्र नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति जरूरी होती है. इस कहानी से एक बड़ा संदेश मिलता है कि अगर आप आज से शुरुआत करें, तो किसी भी उम्र में खुद को बदल सकते हैं. जरूरी है तो सिर्फ पहला कदम उठाने की हिम्मत.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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