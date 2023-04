Dalai Lama Viral Video: बच्चे को किस करने के तरीके पर बुरे फंसे दलाई लामा, बाद में मांगी माफी

Dalai Lama Viral Video: एक कथित विवादित वीडियो के वायरल होने के बाद विश्व स्तर पर प्रशंसित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने सोमवार को लड़के और उसके परिवार के साथ-साथ दुनिया भर में लोगों से माफी मांगी. दलाई लामा के हवाले से एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, दलाई लामा मासूम और चंचल तरीके से अक्सर उन लोगों को चिढ़ाते हैं, जिनसे वे मिलते हैं. यहां तक कि सार्वजनिक रूप से और कैमरों के सामने भी चिढ़ाते हैं. उन्हें घटना पर खेद है.

दरअसल, वीडियो क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो रही है. जिसमें एक बच्चे ने दलाई लामा से पूछा क्या वह उन्हें गले लगा सकता है. इसके बाद दलाई लामा उस लड़के को दर्शकों और उसके माता-पिता के सामने जीभ को सक करने के लिए कहते हैं. इस वीडियो को लेकर दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है. दलाई लामा को हाल ही में फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन समिट में बोलते हुए उद्धृत किया गया था, मेरी सलाह या बल्कि बच्चों से अपील है कि सामाजिक विषमता को कम करने पर ध्यान दें. कोई समाजवादी है या नहीं, उसे मानवता की अधिक भलाई के लिए सोचना चाहिए.