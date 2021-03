Dance In Saat Phere: शादी के दौरान मस्ती होनी आम बात है. दूल्हा-दुल्हन भी जमकर डांस करते हैं. पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सात फेरों के दौरान दूल्हा-दुल्हन डांस कर रहे हैं. दोनों नाचते हुए फेरे ले रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद दोनों जबरदस्त ट्रोल हो गए हैं. Also Read - अक्षरा सिंह ने इशारे ही इशारे में कह दी दिल की बात, सपने में आता है 'फलनवा के बेटा' !

वीडियो में शादी के मंडप में दूल्हा-दुल्हन फेरे के समय डांस कर रहे हैं. दोनों 'आज मेरे यार की शादी है' गाने पर नाच रहे हैं. ठुमके लगा रहे हैं.

वीडियो में दिखता है कि दोनों की ये मस्ती आसपास के लोगों को पसंद आ रही है. लोग खुश हैं, सीटियां बजा रहे हैं. पर सोशल मीडिया पर ये अंदाज लोगों को भा नहीं रहा.

वायरल हो रहे इस वीडियो को ट्विटर पर मशहूर उद्यमी वेदांत बिड़ला ने शेयर किया. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

ये शादी है या संस्कारों की आहुति? ये मत भूलिए आप दुनिया में पूजनीय हैं तो केवल अपनी संस्कृति और संस्कारों की वजह से।

देखें पोस्ट-

वीडियो को लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिला है. खबर लिखे जाने तक इसे 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे.

वीडियो के कमेंट्स में लोग इस दंपत्ति को कोस रहे हैं. ट्रोलिंग शुरू हो गई है.

Dulhan ka matalab sharam yeh to pehele hi besharam hai 😂😂 aise nanga hoke nachne se koi acchi nahi lag rahi. Thank to our naked hindi movies who show bold girls like this way. In real life they even don’t know real meaning of boldness and modernity. Shame

— TANUJA JOSHI (@TANUJA_INDIA) March 2, 2021