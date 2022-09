Dance Ka Video : सोशल मीडिया पर डांस कर रहे एक शख्स का वीडियो खासा वायरल हो रहा है. वीडियो करीब 30 सेकेंड का है, जहां शख्स मस्ती में डांस करते करते अचानक गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है. यह घटना उत्तर प्रदेश के बरेली की है. यहां एक बर्थडे पार्टी में अचानक हंसी खुशी का माहौल मातम में बदल गया. मौके पर मौजूद लोगों को कुछ देर के लिए लगा कि युवक एक्टिंग कर रहा है , मगर जब वह थोड़ी देर तक नहीं उठा तो लोग पास पहुंचे . उसे बेहोश देखकर लोग अस्पताल लेकर गए. वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.Also Read - Viral Video Today: जेसीबी ने बिना कुछ सोचे समझे गिरा दिया पेड़, फिर जो मंजर दिखा दिल न दहल जाए तो कहना- देखें वीडियो

मामला बारादरी थाना क्षेत्र के जैस ग्रैंड होटल का बताया जा रहा है. डांस करने वाले शख्स का नाम प्रभात कुमार है, वह 45 साल के थे. प्रभात को डांस करने और बैडमिंटन खेलने का काफी शौक था. गुरुवार को वह एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए गैंड होटल पहुंचे थे. प्राप्त जानकारी के अनुसार पार्टी में शामिल होने से पहले बैडमिंटन खेलकर भी आए थे. पार्टी में पहुंचे तो दोस्तों ने उनसे डांस करने की फरमाइश की, प्रभात भी खुद को रोक नहीं पाए लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी डांस होगा. Also Read - Dance Ka Video: दूल्हे के स्वागत के लिए खुद पहुंच गई दुल्हन, फिर जो अंदाज दिखाया बाराती भी फिदा हो गए- देखें वीडियो

