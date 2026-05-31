Dance Ka Video: बस्ती की लड़कियों ने किया ऐसा धमाकेदार डांस, देखते ही फैन हो गया इंटरनेट | देखिए वीडियो

Dance Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि सुपरहिट सॉन्ग झांझरिया पर लड़कियां किस तरह डांस कर रही हैं. उनके स्टेप्स वाकई कमाल के हैं.

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Dance Ka Video: डांस के वीडियो यूं तो सैकड़ों की संख्या में रोजाना अपलोड किए जाते होंगे. मगर इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जिनसे कोई नजर भी नहीं हटा पाता. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है. इसमें लड़कियों का एक ग्रुप जबरदस्त डांस कर रहा है. इसमें लड़कियां बॉलीवुड के सुपरहिट गाने ‘झांझरिया’ पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं. उनकी ऊर्जा, तालमेल और शानदार प्रस्तुति ने लोगों का दिल जीत लिया है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा और शेयर किया जा रहा है.

दिखाया गजब का डांस टैलेंट

वायरल वीडियो को देखकर लगता है कि यह किसी बस्ती से जुड़ा है. खुले स्थान पर कई लड़कियां एक साथ डांस करती दिखाई दे रही हैं. जैसे ही गाना बजना शुरू होता है, सभी लड़कियां पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने स्टेप्स दिखाने लगती हैं. उनके डांस मूव्स इतने बेहतरीन हैं कि पहली नजर में कोई भी उन्हें प्रोफेशनल डांसर समझ सकता है. खास बात यह है कि सभी लड़कियां एक-दूसरे के साथ शानदार तालमेल में नजर आती हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस और भी आकर्षक बन जाती है. वीडियो देखने वाले लोग भी उनके हुनर की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर यहां देखिए वीडियो:

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नेटिजन्स ने की तारीफ

वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान उस लड़की ने खींचा है जो पूरे ग्रुप को लीड करती नजर आ रही है. उसके डांस स्टेप्स बेहद साफ और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं. सिर्फ डांस ही नहीं, बल्कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं. गाने के हर बीट और हर लाइन के साथ वह जिस तरह भाव दिखाती है, उससे पूरी परफॉर्मेंस और भी शानदार बन जाती है. सोशल मीडिया यूजर्स भी उसके टैलेंट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि अगर ऐसे कलाकारों को सही मंच मिले तो वे बड़े स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं. वीडियो viralsatphone.in नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर कर रहे हैं.