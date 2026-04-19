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Dance Ka Video Bhabhi Did Such Amazing Dance On A Haryanvi Song Video Went Viral

Dance Ka Video: भाभी ने हरियाणवी गाने पर किया ऐसा जबरदस्त डांस, जिसने देखा बस फैन हो गया

इन दिनों एक ऐसा ही डांस वीडियो चर्चा में है, जिसमें एक महिला ने हरियाणवी गाने पर बेहद खूबसूरत अंदाज में परफॉर्म किया है.

भाभी के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया में जहां हर दिन नए-नए ट्रेंड्स बनते और खत्म होते रहते हैं, वहीं कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आते हैं जो अपनी सादगी और असलीपन की वजह से लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही डांस वीडियो चर्चा में है, जिसमें एक महिला ने हरियाणवी गाने पर बेहद खूबसूरत अंदाज में परफॉर्म किया है. वीडियो की शुरुआत एक साधारण से माहौल में होती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में यह साफ हो जाता है कि यह परफॉर्मेंस खास है. नीले रंग के लहंगे में सजी भाभी जैसे ही गाने की धुन पर थिरकना शुरू करती हैं, उनके हर मूव में आत्मविश्वास झलकता है. उनके स्टेप्स न सिर्फ सटीक हैं बल्कि उनमें एक लय और ठहराव भी देखने को मिलता है.

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भाभी ने दिखाया जबरदस्त डांस

इस डांस की सबसे बड़ी ताकत इसका नेचुरल फील है. बिना किसी भारी मेकअप, ग्लैमरस सेटअप या एडिटिंग इफेक्ट्स के भी यह वीडियो आकर्षक लगता है. उनके चेहरे के एक्सप्रेशन्स, हल्की मुस्कान और आंखों की भावनाएं डांस को और ज्यादा जीवंत बना देती हैं. ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की खुशी के लिए नाच रही हों. भाभी का लुक भी इस परफॉर्मेंस में अहम भूमिका निभाता है. नीला लहंगा, मैचिंग चोली और सादगी भरा मेकअप उनके व्यक्तित्व को और निखारता है. हाथों की चूड़ियां और उनका देसी अंदाज पूरे वीडियो को एक अलग ही पहचान देता है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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क्या बोले नेटिजन्स

दर्शकों की प्रतिक्रिया भी इस वीडियो को खास बना रही है. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और कमेंट्स के जरिए अपनी पसंद जाहिर कर रहे हैं. कई यूजर्स का मानना है कि इस तरह का दिल से किया गया डांस ही सबसे ज्यादा असर छोड़ता है. यही कारण है कि यह वीडियो धीरे-धीरे लोगों के बीच अपनी मजबूत जगह बना रहा है और एक यादगार परफॉर्मेंस के रूप में देखा जा रहा है. वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर jaat_nia नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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