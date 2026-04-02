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Dance Ka Video: गोविंदा की तरह गजब डांस करने लगा भिखारी, वीडियो ने तो धर्राटे ही काट दिए | देखिए

Dance Ka Video: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें भिखारी ने वाकई गजब के डांस से सबको हैरान कर दिया.

Dance Ka Video: डांस का शौक हर उम्र वर्ग के लोगों में होता है. कोई छिपकर डांस करना पसंद करता है तो कोई सबके सामने ही डांस शुरू कर देता है. इसमें छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं. डांस से ही जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक भिखारी शानदार डांस से सबका दिल जीत रहा है. इसमें उसने ऐसा गजब का डांस किया कि हर कोई हैरान रह गया. भिखारी गोविंदा के गाने की धुन पर उन्हीं की तरह डांस करता नजर आया. सोशल मीडिया पर उसका वीडियो जैसे ही आया हर कोई दंग रह गया.

भिखारी का शानदार डांस

ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि एक भिखारी सड़क किनारे नजर आ रहा. उसके कपड़े बिल्कुल मैले और फटे हुए हैं. वो अचानक डांस के लिए तैयार होता है और फिर म्यूजिक बजते ही डांस शुरू कर देता है. जिस तरह से वो डांस कर रहा है उसे देखकर लगता है मानो उसे इसका बहुत शौक है. जब भी उसे मौका मिलता है वो डांस जरूर करता है. क्योंकि इतने परफेक्शन के साथ डांस कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है. भिखारी के डांस को देखकर नेटिजन्स भी दंग रह गए और खूब रिएक्शन दे रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर दिखेगा ये वीडियो:

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बार-बार देखा जा रहा वीडियो

भिखारी के डांस को देखकर एक यूजर ने लिखा है, ‘वाह क्या डांस किया है इसने.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘सचमुच गजब के डांस मूव्स हैं इसके.’ एक और कॉमेंट में लिखा है, ‘इसका डांस देखकर कोई हीरो भी शरमा जाएगा.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. इसे trendy_duniya28 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. वीडियो चंद सेकेंड का जरूर है मगर लोगों को खूब मजेदार लगा. इस पर हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

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