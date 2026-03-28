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Dance Ka Video: डांस में दूल्हा-दुल्हन को हल्के में ले रहे थे लोग, तभी ऐसा जलवा दिखाया सभी फैन हो गए | देखें वीडियो
Dance Ka Video: इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर धमाकेदार डांस करके सबको चौंका देते हैं. वीडियो पर अब जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.
Dance Ka Video: डांस से जुड़े एक से एक नजारे सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं. मगर इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपलोड होते ही धमाल मचा दें. मगर अभी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दूल्हा-दुल्हन डांस करते दिखते है. यह वीडियो शादी से जुड़ा मालूम होता है. दोनों साथ में खड़े होकर ‘कब मैंने ये सोचा था’ गाने पर डांस शुरू करते हैं. शुरुआत में देखने वालों को लगता है कि शायद दोनों को डांस ज्यादा नहीं आता और उनका परफॉर्मेंस साधारण ही रहेगा. मगर तभी दोनों ने सबको दंग कर दिया.
दूल्हा-दुल्हन का डांस
वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे-जैसे गाना आगे बढ़ता है. दूल्हा-दुल्हन का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है. दोनों अचानक से एक शानदार रिदम पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं. उनके डांस स्टेप्स गाने के बोल के साथ इतनी अच्छी तरह मेल खाते हैं कि हर कोई उन्हें ध्यान से देखने लगता है. शुरुआत में जो लोग थोड़ा संदेह कर रहे थे, वही अब उनकी तारीफ करने लगते हैं. दोनों का तालमेल इतना बढ़िया होता है कि लगता है जैसे उन्होंने इस डांस की खूब प्रैक्टिस की हो. उनके चेहरे पर खुशी और एनर्जी साफ दिखाई देती है, जो पूरे माहौल को और भी खुशनुमा बना देती है.
इंस्टाग्राम पर देखिए इस वीडियो को:
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वीडियो ने मचाया धमाल
देख सकते हैं कि जब दूल्हा-दुल्हन का डांस अपने पूरे रंग में आता है, तो वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं. हर कोई इस खूबसूरत पल को अपने कैमरे में कैद करने में जुट जाता है. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. वीडियो को tandvikaashaadichoreographer09 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इसे हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.