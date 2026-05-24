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Dance Ka Video: दूल्हे ने डांस से बनाया माहौल, फिर दुल्हन ने आकर महफिल लूट ली | देखें वीडियो

Dance Ka Video: सोशल मीडिया पर दूल्हा-दुल्हन का यह डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दोनों ने ऐसे-ऐसे स्टेप्स किए कि सभी हैरान रह गए.

Dance Ka Video: सोशल मीडिया पर हमेशा देखने को मिलता है कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. वो शादी का वीडियो भी हो सकता है या फिर स्टंट और डांस के भी. फिलहाल शादी में दूल्हा-दुल्हन के डांस से जुड़ा एक नजारा ध्यान खींच रहा है. वीडियो मे शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद का माहौल दिखाई देता है. ऐसा लगता है कि दुल्हन अब विदाई के लिए तैयार खड़ी है. इसी बीच दूल्हा अचानक सबके सामने डांस करना शुरू कर देता है. वह मजेदार अंदाज में कमर पर हाथ रखकर अजीब लेकिन फनी स्टेप्स करता नजर आता है. वहां मौजूद लोग भी उसका डांस देखकर मुस्कुराने लगते हैं. लगता है कि दूल्हा शायद अपनी दुल्हन को इंप्रेस करने की कोशिश में लगा है.

दुल्हन को इंप्रेस करने की चाहत

शादी के इस वायरल वीडियो में आगे जो होता है, उसने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. दूल्हे का डांस देख रही दुल्हन अचानक खुद भी मैदान में उतर आती है. फिर वह ऐसे मजेदार और जबरदस्त डांस स्टेप्स करने लगती है कि आसपास खड़े मेहमान भी हंसने लगते हैं. दुल्हन पूरे आत्मविश्वास और मस्ती के साथ डांस करती दिखाई देती है. उसके एक्सप्रेशन और एनर्जी देखकर हर कोई खुश नजर आता है. सबसे मजेदार बात यह रही कि दूल्हा खुद दुल्हन का डांस देखकर हैरान रह गया. वीडियो में उसका रिएक्शन देखने लायक होता है.

यहां देखिए इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर:

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नेटिजन्स भी चौंक उठे

शादी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हजारों लोग इसे देख चुके हैं और लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि शादी में ऐसे खुशमिजाज पल ही यादगार बन जाते हैं. कुछ लोगों ने दूल्हा-दुल्हन की जोड़ी की तारीफ की तो कई ने दुल्हन के कॉन्फिडेंस को शानदार बताया. दूल्हा-दुल्हन के इस अनोखे डांस वीडियो को official_viralclips नामक इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है.

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