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Dance Ka Video: फेयरवेल में लड़की ने किया ऐसा गजब डांस, देखकर नजरें नहीं हटा पाएंगे | देखें वीडियो
Dance Ka Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देख सकते हैं कि फेयरवेल में लड़की ने गजब डांस से महफिल ही लूट ली. इस पर नेटिजन्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.
Dance Ka Video: फेयरवेल पार्टी का एक डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो एक लड़की से जुड़ा है. इसमें वो ब्लैक साड़ी पहनकर मशहूर गाने ‘दम दम’ पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही है. वीडियो की शुरुआत में लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर एंट्री लेती दिखाई देती है. जैसे ही गाना बजना शुरू होता है, वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उसी पर टिक जाती हैं. ब्लैक साड़ी में उसका स्टाइल और शानदार अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है. उसके चेहरे की मुस्कान और आत्मविश्वास ने माहौल को और भी खास बना दिया.
लड़की का धमाकेदार डांस
देख सकते हैं कि डांस के दौरान लड़की ने गाने की हर बीट पर बेहतरीन तालमेल दिखाया. उसके डांस स्टेप्स इतने शानदार थे कि वहां मौजूद छात्र और सीनियर्स लगातार तालियां बजाते और उसे चीयर करते नजर आए. लड़की के एक्सप्रेशन और एनर्जी ने पूरी परफॉर्मेंस में जान डाल दी. उसने हर मूव को बड़े आत्मविश्वास और साफ अंदाज में पेश किया, जिससे दर्शक काफी प्रभावित हुए. उसकी परफॉर्मेंस ने फेयरवेल पार्टी का माहौल पूरी तरह बदल दिया और सभी लोग उसका डांस एंजॉय करते दिखाई दिए.
यहां देखिए वायरल डांस वीडियो:
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सोशल मीडिया पर छाया वीडियो
डांस का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स लड़की के डांस, एक्सप्रेशन और आत्मविश्वास की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि ब्लैक साड़ी में उसका अंदाज बेहद शानदार लग रहा था. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि लड़की ने अपने डांस से पूरी महफिल लूट ली. कई लोगों का मानना है कि इस तरह का आत्मविश्वास और स्टेज प्रेजेंस हर किसी में नहीं होता. लड़का का यह डांस वीडियो rishikavatss नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.