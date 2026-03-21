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Dance Ka Video: बेटी के डांस को रोक खुद 'माइकल जैक्सन' बन गया पिता, फिर ऐसा मूनवॉक किया देखते रह जाएंगे

Dance Ka Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक पिता बेटी के सामने गजब का डांस करता है. उसके मूव्स वाकई सबको हैरान कर देते हैं.

Dance Ka Video: इंटरनेट पर सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां शादी-ब्याह से लेकर, फनी वीडियो और डांस से जुड़े नजारे खूब देखने को मिलते हैं. इन्हीं में कुछ नजारे ऐसे होते हैं जिन्हें बार-बार देखने का मन करता है. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल धूम मचा रहा है जो पिता और बेटी के डांस से जुड़ा है. इसमें बेटी डांस कर रही थी तभी उसके पिता वहां आ गए और डांस को रोक दिया. फिर खुद ऐसा नृत्य दिखाया कि खुद बेटी भी अपनी आंखों पर यकीन ना कर सकी. डांस का यह वीडियो अब सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा है.

पिता ने किया गजब का डांस

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में देख सकते हैं कि बेटी को उसका पिता डांस करने से रोक देता है. फिर खुद ही डांस शुरू कर देता है. शुरुआत में लगता है कि कोई मामूली सा डांस करेगा. मगर उसने माइकल जैक्सन की तरह डांस कर दिया. देख सकते हैं कि किस तरह बेटी के सामने उसके पिता माइकल जैक्सन के स्टाइल में मूनवॉक करना शुरू कर देता है. उसका अंदाज और स्टाइल देखकर लगता है मानो वो कोई प्रोफेशनल डांसर है. खुद उसकी बेटी भी यकीन नहीं कर पाती कि उसका पिता ऐसा डांस कर सकता है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

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बेटी भी रह गई हैरान

बाप-बेटी के डांस से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है. एक यूजर ने लिखा है, ‘क्या गजब डांस किया है सर ने.’ दूसरे ने लिखा है, ‘वाकई कमाल का डांस है.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. इसे lndiannews नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है. इसे हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं.

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