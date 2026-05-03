By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Dance Ka Video: 'राम चाहे लीला' गाने पर लड़की ने किया गजब का डांस, वीडियो ने तो धर्राटे ही काट दिए | खुद देखिए
Dance Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि लड़की ने गाना बजते ही धाकड़ तरीके से रिदम पकड़ा, और फिर ऐसा डांस किया कि देखते ही रह जाएंगे
Dance Ka Video: डांस से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया हमेशा ही लोगों को आकर्षित करते हैं. खासकर जब कोई अपने अनोखे अंदाज और शानदार मूव्स से परफॉर्म करता है, तो वीडियो तेजी से वायरल हो जाता है. कुछ इसी तरह का एक डांस वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है, जो एक लड़की से जुड़ा है. वीडियो में लड़की मशहूर गाने ‘राम चाहे लीला’ पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही है. उसके एक्सप्रेशन और एनर्जी को देखकर लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं. शायद यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
लड़की ने किया धमाकेदार डांस
वायरल वीडियो में दिखाई दे रही लड़की का नाम साक्षी बताया जा रहा है, जो एक टैलेंटेड डांसर है. वह पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ डांस करती नजर आती है. जैसे ही गाना शुरू होता है, वह अपने शानदार मूव्स और एक्सप्रेशन से माहौल बना देती है. उसका डांस इतना आकर्षक है कि देखने वाले अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. खास बात यह है कि उसके हर स्टेप में लय और ताल का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है. यही कारण है कि लोग उसके डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
इंस्टाग्राम पर दिखेगा ये वीडियो:
View this post on Instagram
यूजर्स भी दिल हार गए
डांस का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. अब तक इसे हजारों-लाखों बार देखा जा चुका है और बड़ी संख्या में लोगों ने इसे पसंद किया है. यूजर्स कमेंट करके साक्षी के टैलेंट की सराहना कर रहे हैं, और उसे बेहतरीन डांसर बता रहे हैं. कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि उसका डांस प्रोफेशनल कलाकारों जैसा है. कुल मिलाकर यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि अगर टैलेंट और मेहनत हो, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. इसे sakshiakhou नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.