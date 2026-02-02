  • Hindi
Dance Ka Video: बच्चे ने किया ऐसा हाहाकारी डांस, बड़े भी अपना छोड़कर उसे ही देखने लगे | देखें वीडियो

Dance Ka Video: इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चा किस कॉन्फिडेंस के साथ कमाल का डांस कर रहा है. उसके स्टेप्स को देखकर हर कोई फैन हो गया.

Dance Ka Video

Dance Ka Video: डांस ऐसी चीज है जिसका शौक हर उम्र वर्ग के लोगों में होता है. कोई बिना शर्माए डांस कर लेता है तो कोई छिप-छिपकर डांस करता है. इनमें बच्चे, बूढ़े, युवा और महिलाओं के डांस वीडियो भी शामिल होते हैं. कई लोगों के डांस वीडियो हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देते हैं तो कुछ लोगों के डांस आंखों को सुकून पहुंचाते हैं. अभी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जो एक छोटे बच्चे के डांस से जुड़ा है. इसमें बच्चे का डांस स्टाइल इतना अनोखा और बेफिक्र है कि लोग बार-बार इस वीडियो को देख रहे हैं. कम समय में ही इस वीडियो को हजारों बार देखा जा चुका है.

बच्चे ने किया गजब डांस
वायरल हो रहा यह डांस वीडियो किसी कार्यक्रम का लग रहा है, जहां एक सिर मुंडाए छोटा बच्चा पूरे जोश और मस्ती के साथ डांस कर रहा है. उसके डांस स्टेप्स इतने अलग और मजेदार हैं कि आस-पास डांस कर रहे बड़े लोग भी अपना डांस छोड़कर बच्चे को देखने लगते हैं. बच्चा बिना किसी झिझक के म्यूजिक की धुन पर ऐसे स्टेप्स करता है कि देखने वालों को हंसी आ जाती है. उसकी मासूमियत और आत्मविश्वास ही इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है.

यहां दिखेगा ये वायरल डांस इंस्टाग्राम पर:

View this post on Instagram

A post shared by Bhutni_ke (@bhutni_ke_memes)

लोगों को पसंद आया वीडियो
इस मजेदार डांस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर bhutni_ke_memes नाम के यूजर ने शेयर किया है. शेयर होते ही यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा. यूजर्स बच्चे की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कोई उसके कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहा है तो कोई उसकी मासूम अदाओं का फैन हो गया है. कई लोगों ने कमेंट में लिखा, ‘ऐसा डांस तो बड़े भी नहीं कर पाते.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘क्या कमाल का डांस कर रहा है ये लड़का.’ इसी तरह के कॉमेंट्स वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं.

