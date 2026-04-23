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Dance Ka Video: कैमरा लगाकर छत पर डांस करने लगी लड़की, तभी आई मम्मी और बिगाड़ दिया हुलिया | देखें वीडियो

Dance Ka Video: इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह लड़की डांस रील बना रही होती है, मगर एकाएक सारा सीन ही पलट गया.

Published date india.com Published: April 23, 2026 12:48 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Dance Ka Video

Dance Ka Video: डांस के एक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाते हैं. इनमें हर उम्र वर्ग के लोग डांस करते दिख जाते हैं. कोई शादी या फंक्शन में डांस कर छा जाता है तो कोई सड़क पर या छत पर डांस रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. फिलहाल ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें बिल्कुल हैरान कर देने वाला नजारा दिखाई देता है. वीडियो एक लड़की से जुड़ा है जो डांस के लिए छत पर जाती है. मगर डांस शुरू करते ही बेचारी के साथ खेला हो जाता है. फ्रेम के अंत में कैद हुआ सीन किसी के भी होश उड़ा सकता है.

डांस कर फंसी लड़की

ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि एक लड़की डांस के लिए छत पर आई. सबसे पहले उसने कैमरे का सेटअप किया. फिर हरियाणवी गाने पर डांस शुरू कर देती है. साथ ही उससे ऊंची छत पर एक दूसरा लड़का भी नजर आ रहा है. वो भी इस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहा होता है. सेम गाने पर पर लड़की के साथ-साथ वो लड़का भी डांस करना शुरू हो जाता है. दोनों की जबरदस्त जुगलबंदी दिख रही है. इसी दौरान लड़की की मम्मी छत पर आ जाती है और सारा मामला बिगड़ जाता है.

यहां देखिए वायरल वीडियो को:

मम्मी ने कर दी पिटाई

देख सकते हैं कि पहले वो लड़की की पिटाई करती है और फिर उसका कैमरा उठाकर नीचे फेंक देती है. साथ ही उस लड़के को भी धमकाती है. लड़का फिर डरकर छिपते हुआ भाग निकलता है. मगर तब तक ये सारा सीन कैमरे में कैद हो गया. सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो पोस्ट हुआ देखते ही देखते वायरल हो गया. इसे देखकर नेटिजन्स एक से एक रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘मम्मी सही समय पर पहुंच गई.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘ऐसा सीन ही पहली बार देखा है.’ वीडियो को satish_sanehi_rx नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर अपलोड किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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