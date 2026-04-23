By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Dance Ka Video: कैमरा लगाकर छत पर डांस करने लगी लड़की, तभी आई मम्मी और बिगाड़ दिया हुलिया | देखें वीडियो
Dance Ka Video: इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह लड़की डांस रील बना रही होती है, मगर एकाएक सारा सीन ही पलट गया.
Dance Ka Video: डांस के एक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाते हैं. इनमें हर उम्र वर्ग के लोग डांस करते दिख जाते हैं. कोई शादी या फंक्शन में डांस कर छा जाता है तो कोई सड़क पर या छत पर डांस रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. फिलहाल ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें बिल्कुल हैरान कर देने वाला नजारा दिखाई देता है. वीडियो एक लड़की से जुड़ा है जो डांस के लिए छत पर जाती है. मगर डांस शुरू करते ही बेचारी के साथ खेला हो जाता है. फ्रेम के अंत में कैद हुआ सीन किसी के भी होश उड़ा सकता है.
डांस कर फंसी लड़की
ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि एक लड़की डांस के लिए छत पर आई. सबसे पहले उसने कैमरे का सेटअप किया. फिर हरियाणवी गाने पर डांस शुरू कर देती है. साथ ही उससे ऊंची छत पर एक दूसरा लड़का भी नजर आ रहा है. वो भी इस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहा होता है. सेम गाने पर पर लड़की के साथ-साथ वो लड़का भी डांस करना शुरू हो जाता है. दोनों की जबरदस्त जुगलबंदी दिख रही है. इसी दौरान लड़की की मम्मी छत पर आ जाती है और सारा मामला बिगड़ जाता है.
यहां देखिए वायरल वीडियो को:
View this post on Instagram
मम्मी ने कर दी पिटाई
देख सकते हैं कि पहले वो लड़की की पिटाई करती है और फिर उसका कैमरा उठाकर नीचे फेंक देती है. साथ ही उस लड़के को भी धमकाती है. लड़का फिर डरकर छिपते हुआ भाग निकलता है. मगर तब तक ये सारा सीन कैमरे में कैद हो गया. सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो पोस्ट हुआ देखते ही देखते वायरल हो गया. इसे देखकर नेटिजन्स एक से एक रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘मम्मी सही समय पर पहुंच गई.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘ऐसा सीन ही पहली बार देखा है.’ वीडियो को satish_sanehi_rx नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर अपलोड किया गया है.