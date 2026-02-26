By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Dance Ka Video: हाइवे पर नागिन डांस करने पहुंची थीं दो लड़कियां, मगर जो हुआ यकीन ना करेंगे | देखें वीडियो
Dance Ka Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह लड़कियां नागिन डांस कर रही हैं. उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इसका अंजाम क्या निकलेगा.
Dance Ka Video: इन दिनों रील बनाने का क्रेज लोगों में खूब देखा जा रहा है. कोई डांस रील बनाकर वायरल होना चाहता है कि तो कोई हीरो की तरह स्टंट दिखाकर. इसी कड़ी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच रहा है. वीडियो लड़कियों के डांस से जुड़ा है. इसमें दो लड़कियां बीच हाइवे पर नागिन डांस करना शुरू कर देती हैं. एक बीन बजाने का नाटक करती दिख रहा है तो दूसरी नागिन की तरह बलखाना शुरू हो जाती है. उन दोनों का यह डांस उनके किसी दोस्त ने ही रिकॉर्ड किया होगा ऐसा मालूम होता है. दोनों की ये हरकत खूब वायरल हो रही है. नेटिजन्स इसे देखने के बाद कई सवाल उठा रहे हैं.
हाइवे पर डांस
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लड़कियां हाइवे पर नजर आ रही हैं. म्यूजिक बजते ही दोनों नागिन डांस की एक्टिंग शुरू कर देती हैं. साफ पता चलता है कि ये सब उन दोनों ने सिर्फ वायरल होने के लिए किया है. डांस तक तो ठीक था मगर चौंकाने वाली बात ये रही कि सब कुछ नेशनल हाइवे के ठीक बीच में हो रहा है. आमतौर पर हाइवे पर तेज रफ्तार से वाहन गुजरते हैं और जरा-सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है. ये सब जानते हुए भी दोनों ने डांस के लिए हाइवे को चुना यही बात नेटिजन्स को पसंद नहीं आ रही है.
एक्स पर यहां देखिए वीडियो:
इन दो कन्याओं पर ट्रेंडिंग रील का ऐसा भूत सवार हुआ कि उन्नाव के नेशनल हाईवे को ही इन्होंने अपना पर्सनल डांस फ्लोर समझ लिया। बीच सड़क ‘नागिन डांस’ पूरे जोश में शूट हो रहा था… न ट्रैफिक नियमों की चिंता, न किसी अनहोनी का ख्याल।
रील वायरल क्या हुई, सीधे पुलिस की नजरों में आ गई। और… pic.twitter.com/OXoqBEhPQw
— NCIB Headquarters (@NCIBHQ) February 23, 2026
पुलिस ने लिया एक्शन
दोनों के इस डांस वीडयो को NCIB Headquarters के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है. साथ ही लिखा गया है: “इन दो कन्याओं पर ट्रेंडिंग रील का ऐसा भूत सवार हुआ कि उन्नाव के नेशनल हाईवे को ही इन्होंने अपना पर्सनल डांस फ्लोर समझ लिया. बीच सड़क ‘नागिन डांस’ पूरे जोश में शूट हो रहा था… न ट्रैफिक नियमों की चिंता, न किसी अनहोनी का ख्याल. रील वायरल क्या हुई, सीधे पुलिस की नजरों में आ गई. और वैसे भी @UPPolice की फुर्ती पूरे देश में मशहूर है. उन्होंने भी ‘संपेरा स्टाइल. में बीन बजानी शुरू की और तलाश अभियान छेड़ दिया. नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों में नागिन डांस वाली दोनों कन्याओं की पहचान हो गई और उन पर FIR दर्ज कर दी गई. रील बनाइए, पर सड़क या अन्य किसी संवेदनशील क्षेत्र या स्थान को स्टूडियो बनाने से परहेज करें. अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो एक न एक दिन कानून के बीन की आवाज आपको जरूर सुनाई पड़ेगी.”