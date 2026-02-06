Hindi Viral

Dance Ka Video Ladki Ne Saree Me Kiya Bhangra Ladki Ka Dance Google Trends Girl Did Amazing Bhangra Dance In Saree This Dance Video Wins Everyone Hearts

Dance Ka Video: लड़की ने साड़ी में किया जबरदस्त भांगड़ा, फिर तो डांस में अकेले ही लूट ली महफिल | देखें वीडियो

Dance Ka Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि लड़की ने किस तरह साड़ी में इतना जबरदस्त भांगड़ा किया कि हर कोई उसका फैन हो गया.

Dance Ka Video: सोशल मीडिया पर डांस से जुड़े नजारे कई बार दिल खुश कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक लड़की ब्लैक साड़ी में दिख रही है. वो एक शख्स के साथ भांगड़ा करती नजर आ रही है. आमतौर पर लड़की को भांगड़ा करते कम ही देखा जाता है वो भी साड़ी में. इसमें एक लड़की ब्लैक साड़ी में नजर आ रही है. आमतौर पर साड़ी में भांगड़ा करते हुए लड़कियों को कम ही देखा जाता है, लेकिन इस वीडियो ने सबकी सोच बदल दी. वीडियो देखते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई. डांस का यह वीडियो जिसने भी देखा लड़की का फैन ही हो गया.

लड़की ने साड़ी में किया भांगड़ा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी का जश्न चल रहा है और चारों तरफ खुशियों का माहौल है. इसी बीच ब्लैक साड़ी पहने एक लड़की खुले एरिया में एक शख्स के साथ भांगड़ा करती नजर आती है. ढोल की बीट्स पर वह पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ डांस कर रही होती है. साड़ी में उसके डांस मूव्स और एक्सप्रेशन इतने शानदार होते हैं कि वहां मौजूद सभी मेहमान उसकी तरफ देखने लगते हैं. आमतौर पर भांगड़ा को लड़के से जोड़ा जाता है, लेकिन इस लड़की ने अपने जबरदस्त अंदाज से यह साबित कर दिया कि लड़कियां भी शानदार भांगड़ा कर सकती हैं.

यहां देखिए वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by India’s Pop Culture (@indiapopculture)

मेहमान भी हुए इंप्रेस

आगे देख सकते हैं कि जैसे-जैसे लड़की भांगड़ा करती है, वहां मौजूद लोग उसे जोर-जोर से चीयर करते नजर आते हैं. तालियों और आवाजों से पूरा माहौल और भी जोशीला हो जाता है. लड़की के स्टेप्स इतने दमदार और एनर्जी से भरे होते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं. उसका आत्मविश्वास और मुस्कान वीडियो को और खास बना देती है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इसे indiapopculture नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इस पर लोग अब जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

