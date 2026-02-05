  • Hindi
Dance Ka Video: पार्टी में अकेला डांस करता दिखा बच्चा, स्टेप्स देख लिए तो आज पेट पकड़कर हंसेंगे | देखें वीडियो

Dance Ka Video: वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बच्चा पार्टी में भीड़ से हटकर डांस करना पसंद करता है. उसके नाचने के तरीके पर लोटपोट हो जाएंगे.

Published date india.com Published: February 5, 2026 11:29 AM IST
Dance Ka Video: सोशल मीडिया पर डांस के एक से एक वीडियो अपलोड किए जाते हैं. इनमें कुछ तो ऐसे होते हैं जिनसे चाहकर भी नजरें नहीं हटती हैं. इनमें बच्चों से लेकर बुजर्गों तक के डांस शामिल होते हैं. फिलहाल डांस का ही एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई बच्चे का फैन हो रहा है. नजारा किसी गांव का मालूम होता है. इसमें बच्चों की पार्टी चल रही है. सभी डांस में बिजी हैं मगर कैमरे का फोकस अकेले में डांस कर रहे एक बच्चे पर पड़ता है. उसके स्टेप्स ना सिर्फ यूनिक लगे बल्कि उसे देखकर हर कोई दिल हार गया.

बच्चे का शानदार डांस

इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए वीडियो को देख मालूम चलता है कि किसी बच्चे का बर्थडे है. उसके सभी साथी आए हुए हैं. हर बच्चा म्यूजिक पर डांस कर रहा है. तभी उनमें से एक बच्चा अचानक पूरी महफिल लूट लेता है. देख सकते हैं वो भीड़ से अकेला खड़ा है. उसके दोनों हाथ जेब में हैं. पहले वो सभी को डांस करता देखता है. फिर खड़े-खड़े थिरकने लगता है. उसके दोनों हाथ जेब में है और अकेले में ही गजब डांस शुरू कर देता है. उसे इस बात की कोई परवार नहीं है कि कोई उसके साथ डांस कर रहा है या नहीं. जैसे ही कोई बच्चा उसके पास आकर डांस करता वो दोनों हाथों को जोड़ लेता और उसे जाने के लिए कहता.

हर कोई फैन हो गया

डांस के दौरान कई बार ऐसा सीन दिखा जब डांस कर बच्चे ने दूसरों को अपने पास नहीं आने दिया. वो सिर्फ अकेले में ही डांस करना चाहता था. एक ओर जहां सभी ग्रुप में डांस कर रहे थे. वहीं वो लड़का अकेले ही डांस में मगन था. उसका ये अंदाज सोशल मीडिया को भा गया. सभी उसके डांस को पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो को babu_ff_lover_598 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. लाखों की संख्या में इस पर लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

