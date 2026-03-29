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Dance Ka Video: पति नाराज हुआ तो सड़क पर डांस करने लगी पत्नी, मनाने का तरीका देख हिल गया इंटरनेट | देखें वीडियो

Dance Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह पति अपने नाराज पत्नी को मनाने के लिए डांस शुरू कर देती है. आगे जो दिखा सोच भी नहीं सकते.

Dance Ka Video: सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है. कभी कोई डांस करके वायरल हो जाता है तो कभी कोई स्टंट दिखाने सबका ध्यान खींचना शुरू कर देता है. मगर फिलहाल जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर शायद ही कोई ऐसा होगा जो दंग ना रह जाए. यह वीडियो एक पति-पत्नी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. इसमें पति नाराज दिख रहा है और पत्नी उसे मनाने के लिए बीच सड़क पर ही डांस शुरू कर देती है. ‘उफ्फ क्या रात आई है’ गाने पर पत्नी डांस करती दिख रही है ताकि उसका पति मान जाए.

पति को मनाने के लिए किया डांस

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि पति को मनाने के लिए पत्नी जो तरीका अपनाती है, वह सबको हैरान कर देता है. वह बीच सड़क पर ही डांस करना शुरू कर देती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ‘उफ्फ क्या रात आई है’ गाने पर पत्नी पूरे जोश और अंदाज में डांस करती है. आस-पास मौजूद लोग भी यह नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं और कुछ लोग तो रुककर इसे देखने लगते हैं. पत्नी का यह अनोखा अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है. वहीं, कुछ लोग इसे देखकर चौंक भी रहे हैं कि कोई इस तरह भी किसी को मना सकता है.

यहां देखिए वायरल वीडियो:

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अंत में मान गया पति

पत्नी की इस कोशिश का असर भी दिखता है. कुछ देर के बाद पति का गुस्सा शांत हो जाता है और वह मान जाता है. इसके बाद दोनों के बीच माहौल सामान्य हो जाता है. यही पल इस वीडियो को खास बना देता है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे प्यार भरा अंदाज बता रहे हैं, तो कुछ इसे मजेदार और अलग तरीका कह रहे हैं. हालांकि स्पष्ट कर दें कि वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भी हो सकता है. इसे ishowpolitics नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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