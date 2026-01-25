  • Hindi
  • Viral
  • Dance Ka Video Sajan Mere Sajan Gane Par Dance Bihar Highway Dance Video Google Trends Bihar Boys Dancing On This Song And Make Reel Video Goes Viral Now

Dance Ka Video: हाइवे पर ही शुरू कर दिया बिहार के लड़कों ने डांस, 'तेरी दुल्हन सजाऊंगी' पर झूम-झूमकर नाचते दिखे

Dance Ka Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह बिहार में हाइवे पर ही लड़कों का एक समूह डांस शुरू कर देता है. वीडियो पर जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

Published date india.com Published: January 25, 2026 12:18 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Dance Ka Video

Dance Ka Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर डांस रील खूब शेयर किए जा रहे हैं. किसी भी ट्रेंडिंग गाने पर लोग डांस बनाकर शेयर कर रहे हैं और व्यूज बटोर रहे हैं. लेकिन रील के ही चक्कर में कई बार लोग हद पार कर देते हैं. इस दौरान वे अपनी सुरक्षा की भी परवाह नहीं करते. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है जो लोगों को मनोरंजन देने के साथ-साथ खूब चौंका भी रहा है. इसमें लड़कों का एक ग्रुप हाइवे पर डांस कर रहा है. नजारा बिहार की राजधानी पटना का बताया जा रहा है. इसे देखने के बाद यूजर्स के खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं.

हाइवे पर लड़कों का डांस
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़कों का एक समूह हाइवे पर बाइक रोककर बॉलीवुड के मशहूर गाने ‘तेरी दुल्हन सजाऊंगी’ पर डांस कर रहे हैं. लड़कों ने डांस तो वाकई शानदार किया. मगर लोगों को उनकी यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई. क्योंकि ये सब सिर्फ एक रील बनाने के लिए किया गया था. इसमें देखेंगे कि लड़कों का ग्रुप
बाइक के चारों ओर घेरा बनाकर डांस कर रहा है. बाइक को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, जिससे पूरा नजारा किसी छोटे शो जैसा लगने लगता है. लड़के पूरे जोश और तालमेल के साथ डांस कर रहे हैं और कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा भी रहे हैं.

देखकर रुक गया हर कोई
वायरल वीडियो को लेकर बताया जा रहा है कि यह डांस एक्सप्रेसवे के पार्किंग एरिया में किया गया, लेकिन आसपास लोग मौजूद थे और कुछ गाड़ियां भी गुजरती नजर आ रही थीं. कई लोग इस नजारे को देखकर रुक गए और अपने फोन से वीडियो बनाने लगे. कई यूजर्स ने इसे ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और लापरवाही बताया. उनका कहना है कि एक्सप्रेसवे जैसी जगह पर इस तरह का डांस हादसे को न्योता दे सकता है. वहीं कुछ लोगों ने इसे युवाओं की मस्ती और क्रिएटिविटी से जोड़कर देखा. हालांकि ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत दिखे कि सोशल मीडिया पर फेम पाने की चाहत में सार्वजनिक जगहों पर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

यह वीडियो पटना मरीन ड्राइव एक्सप्रेसवे जिसे लोकनायक गंगा पथ भी कहा जाता है बताया जा रहा है. इसे thebharatpost_ नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.