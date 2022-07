Dance Ka Video: इंटरनेट की दुनिया में डांस से जुड़े वीडियो का अपना ही फैन बेस है. ज्यादातर लोगों को डांस का खूब शौक होता है और वो मौका मिलते ही तहलका मचा देते हैं. कभी बच्चों के डांस वीडियो तो कभी युवाओं और बुजुर्गों के डांस वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. अभी फिर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग सरदारजी अपनी पत्नी के साथ क्लब में रोमांटिक डांस कर रहे हैं. वीडियो में दोनों की एनर्जी देखते ही बन रही है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट होते ही सुर्खियां बटोरने लगा है.Also Read - जोधपुर में लड़की के सिर को कुचलते हुए पार हुई बस, हुई दर्दनाक मौत, देखें वीडियो

सुर्खियां बटोर रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लब में कई लोग बैठे हुए हैं. वहां एक बुजुर्ग सरदारजी भी अपनी पत्नी के साथ गए हुए हैं. यहां म्यूजिक बजते ही सरदारजी अपनी पत्नी के साथ उठ खड़े होते हैं और देखते ही देखते रोमांटिक डांस करने लगते हैं. दोनों इतना बेहतरीन डांस करते हैं कि किसी के लिए नजरें हटना भी मुश्किल साबित हो रहा है. डांस को देख रहे लोगों ने इस दौरान जमकर तालियां बजाईं.

What living life to the fullest looks like.. 🙂

Courtesy – @gitanasingh #Dancemoment #DanceWithMadhuri #OnlineDanceAcademy #dancevideo #dance #dancer #dancers #dancelife #dancing #choreography #dancersofinstagram #dancechallenge #dancelove #instadance #dancecover #music pic.twitter.com/oD2lVt3gUW

— DanceWithMadhuri (@dancewithMD) May 12, 2022