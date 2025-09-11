By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Dance Ka Video: डांस से महफिल लूटने आया था मगर उतर गई पैंट, वायरल हुआ बच्चे का ये वीडियो
Dance Ka Video: स्टेज पर बच्चे अपनी डांस परफॉर्मेंस से धमाल मचा ही रहे थे, तभी उनमें से एक की पैंट सरक जाती है. आगे जो हुआ सोच भी नहीं पाएंगे.
Dance Ka Video: बच्चों के डांस से जुड़ा एक वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. इसमें कुछ बच्चे स्टेज पर डांस परफॉर्म कर रहे हैं. वीडियो में 6-7 बच्चों का एक ग्रुप स्टेज पर शानदार डांस परफॉर्म कर रहा है. सभी बच्चे एक जैसी ड्रेस में नजर आ रहे हैं, जिससे उनकी एकता और उत्साह साफ झलकता है. उनका डांस इतना जोरदार और लयबद्ध है कि दर्शक दीर्घा में बैठे लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए. बच्चों की एनर्जी और तालमेल देखकर हर कोई हैरान था. मगर इस दौरान एक ऐसा भी दृश्य आया जब हर कोई हंस पड़ा.
बच्चे की सरक गई पैंट
देख सकते हैं कि डांस की शुरुआत में ही एक ऐसा पल आया जिसने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया. परफॉर्मेंस के बीच में एक बच्चे की पैंट अचानक सरक गई. लेकिन यह बच्चा अपनी परफॉर्मेंस में इतना डूबा हुआ था कि उसने इसकी परवाह नहीं की और डांस जारी रखा. बाकी बच्चे भी पूरी तरह से अपने प्रदर्शन पर केंद्रित रहे और इस घटना को नजरअंदाज कर दिया. दर्शकों को यह नजारा बेहद मजेदार लगा, और सोशल मीडिया पर लोग इस बच्चे की लगन और बेफिक्री की खूब तारीफ कर रहे हैं.
बच्चे की लगन ने जीता दिल
डांस खत्म होते ही बच्चे ने तुरंत अपनी पैंट ऊपर की और बाकी बच्चों के साथ खुशी-खुशी स्टेज से उतर गया. इस पूरे वाकये ने दर्शकों का दिल जीत लिया. लोग इस बच्चे की हिम्मत और समर्पण की तारीफ कर रहे हैं, जो इतनी छोटी उम्र में भी अपनी गलती को नजरअंदाज कर परफॉर्मेंस पूरी करने में जुटा रहा. यह वीडियो न केवल हंसी का कारण बना, बल्कि बच्चों की मासूमियत और लगन का एक शानदार उदाहरण भी बन गया. सोशल मीडिया पर लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और बच्चों के इस ग्रुप को ढेर सारा प्यार दे रहे हैं. वीडियो को butterfly__mahi नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.