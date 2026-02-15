By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Dance Ka Video: डांस में बच्चों पर ही भारी पड़ गई टीचर, प्रभुदेवा के गाने पर धर्राटे काट दिए | देखें वीडियो
Dance Ka Video: देख सकते हैं कि स्कूल के स्टेज पर महिला टीचर किस तरह डांस में सब पर भारी पड़ रही है. उनका डांस देख ऑडियंस भी हैरान रह गई.
Dance Ka Video: सोशल मीडिया पर डांस से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें बच्चों के साथ एक महिला टीचर स्टेज पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि ये सीन स्कूल के एनुअल फेस्ट का था. कार्यक्रम में जैसे ही परफॉर्मेंस की बारी आई, किसी को अंदाजा नहीं था कि टीचर ऐसा धमाकेदार डांस करने वाली हैं. स्टेज पर बच्चों के साथ उनकी एंट्री होते ही माहौल उत्साह से भर गया. वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे और मोबाइल से वीडियो बनाने लगे. अब आलम यह है कि सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर यह डांस वीडियो धूम मचाने लगा है.
महिला टीचर का डांस धमाल
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर ने मशहूर गाने ‘मुकाबला’ पर बच्चों के साथ डांस किया. यह गाना अभिनेता और डांसर प्रभुदेवा से जुड़ा हुआ है और अपने दमदार डांस स्टेप्स के लिए जाना जाता है. टीचर ने उसी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ स्टेप्स किए कि हर कोई हैरान रह गया. उनके डांस मूव्स इतने सटीक और शानदार थे कि कई लोग बच्चों से ज्यादा टीचर की तारीफ करने लगे. खास बात यह रही कि उन्होंने यह पूरा डांस साड़ी पहनकर किया, जो इसे और भी खास बना देता है. साड़ी में इतने बेहतरीन स्टेप्स करना आसान नहीं होता, लेकिन टीचर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ परफॉर्म किया.
यहां देखिए वायरल डांस वीडियो:
View this post on Instagram
नेटिजन्स कर रहे तारीफ
डांस का यह वीडियो देखने के बाद लोग टीचर की ऊर्जा, आत्मविश्वास और टैलेंट की जमकर सराहना कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि ऐसी टीचर बच्चों के लिए प्रेरणा होती हैं, जो पढ़ाई के साथ-साथ कला और प्रतिभा को भी महत्व देती हैं. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि इस परफॉर्मेंस में टीचर बच्चों पर भारी पड़ गईं. यह वीडियो motivone.in नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है. इसे अभी तक हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.