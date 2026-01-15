Hindi Viral

Dance Ka Video Videshi Bhabhi Ka Dance Google Trends Today Foreigner Bhabhi Did Amazing Dance In Her Devars Wedding Beautiful Video Wins Everyone Hearts

Dance Ka Video: देवर की शादी में विदेशी भाभी ने किया गजब का डांस, अंदाज पर ही दिल हार गए मेहमान | देखें वीडियो

Dance Ka Video: देवर की शादी में विदेशी भाभी का यह डांस वीडियो सोशल मीडिया पर धर्राटे काट रहा है. इसे देखकर इंप्रेस हो रहा है.

Dance Ka Video: डांस ऐसी चीज है जिसका शौक हर उम्र वर्ग के लोगों में होता है. कोई फंक्शन में डांस कर छा जाता है तो कोई घर में डांस कर वायरल हो जाता है. कमाल की बात यह है कि इसमें बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्गों के डांस वीडियो भी शामिल होते हैं. सोशल मीडिया पर फिलहाल विदेशी भाभी के डांस से जुड़ा वीडियो सामने आया है. इसमें उसने देवर की शादी में ऐसा डांस कर दिखाया कि हर कोई उसका फैन बन गया. आप देखेंगे कि शादी में आया एक-एक मेहमान उसके डांस पर चीयर करता नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर इस डांस वीडियो की धूम मची हुई है.

विदेशी भाभी का डांस

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो को देख मालूम चलता है कि बारात निकल रही है. दूल्हे के नाते-रिश्तेदार उसे रथ पर बैठाने से पहले जमकर डांस कर रहे हैं. कमाल की बात यह शादी में डांस का मोर्चा दूल्हे की विदेशा भाभी ने संभाला. उसने ‘लो चली मैं’ गाने पर डांस करना शुरू किया. देखते ही देखते विदेशा भाभी ने डांस से समां बांध दिया. दूल्हा सहित उसके परिवार के लोग डांस को खूब चीयर कर रहे थे. देखकर ऐसा लगता है कि विदेशी भाभी कुछ दिनों से डांस की प्रैक्टिस कर रही होगी. जब उसने डांस करना शुरू किया तो हर किसी की निगाहें उसी पर जा अटकीं. हर कोई उनके अंदाज पर फिदा हो गया.

डांस से मचाई धूम

डांस के दौरान विदेशी भाभी का हर स्टेप्स कमाल का लगा. साथ ही गजब के एक्सप्रेशन ने इस डांस वीडियो को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया. बताया जा रहा है कि डांस कर रही महिला जर्मनी की रहने वाली है. वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि उसने अपने देवर की शादी के हरेक पल को काफी इंज्वॉय किया है. इस वीडियो को देखने के बाद नेटिजन्स भी इंप्रेस हो गए. क्योंकि इस तरह का नजारा बहुत कम ही देखने को मिलता है. एक यूजर ने लिखा है, ‘सुपर डांस परफॉर्मेंस मैडम.’ एक और यूजर ने लिखा है, विदेशी भाभी ने ‘आग लगा दी आग.’

इंस्टाग्राम पर यहां देखिए वीडियो

डांस के इस वीडियो को zindagi.gulzar.h इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है. हजारों की संख्या में वीडियो को लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें