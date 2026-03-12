Hindi Viral

Dance Ka Viral Video Bhabhi Ji Danced So Well Entire Village Shocked To See It

Dance Ka Video: भाभी ने घूंघट डालकर किया इतना जबरदस्त डांस, देखकर पूरा गांव ही चौंक गया | देखिए वीडियो

वीडियो में देखेंगे कि गांव में डीजे बज रहा है तभी दो भाभियों ने ऐसा हाहाकारी डांस किया कि पूरा गांव बस देखता रह गया.

डांस का ये वीडियो नेटिजन्स को भी खूब पसंद आया है. (Photo/X)

Bhabhi Ke Dance Ka Video: सोशल मीडिया पर देसी डांस से जुड़े वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. इनमें कभी शादी-ब्याह में युवाओं का डांस चर्चा में रहता है तो कभी गांव की महिलाओं का अंदाज इंटरनेट पर छा जाता है. इसी कड़ी में एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें घूंघट में नजर आ रहीं दो भाभियों ने डीजे फ्लोर पर ऐसा धमाल मचाया कि पूरा गांव बेस देखता रहा गया. वायरल क्लिप में दिखाई देता है कि किसी गांव में समारोह या शादी जैसा माहौल है, जहां तेज डीजे म्यूजिक बज रहा है. इसी बीच साड़ी और लंबा घूंघट डाले दो महिलाएं अचानक डांस फ्लोर पर उतर आती हैं. चेहरा पूरी तरह घूंघट से ढका होने के बावजूद उनके डांस का जोश और कॉन्फिडेंस किसी प्रोफेशनल डांसर से कम नहीं लगता.

अमेरिका के पास कितने दिन का तेल है, जवाब सुनकर हो जाएगा ताकत का अंदाजा

डीजे पर भाभियों ने किया कमाल का डांस

वायरल वीडियो में देखेंगे कि जैसे ही डीजे की बीट तेज होती है, दोनों भाभियां ऐसे लटके-झटके दिखाती हैं कि आसपास खड़े लोग तालियां बजाने लगते हैं. वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें देसी संस्कृति और मॉडर्न डीजे कल्चर का अनोखा मेल देखने को मिलता है. गांव में घूंघट डाले महिलाएं जिस बेफिक्री के साथ डांस कर रही हैं, उसने इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत लिया है. कई लोगों का कहना है कि अब गांवों में भी महिलाएं खुलकर खुशियां मना रही हैं और अपनी झिझक छोड़कर अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं.

एक्स पर देखें वीडियो

Add India.com as a Preferred Source

मालूम हो वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर द्वारा शेयर किया गया है, जिसके बाद से यह तेजी से वायरल हो गया. हजारों लोग इसे देख चुके हैं और लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि ऐसा एनर्जेटिक डांस बहुत कम देखने को मिलता है, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि भाभियों ने तो पूरा माहौल ही बदल दिया.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें