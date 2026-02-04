Hindi Viral

Dance Video Bhojpuri Gane Par Videshi Ladki Ka Dance Google Trends Foreign Girl Dance On Bhojpuri Song Video From America Goes Viral Now

Dance Video: भोजपुरी गाने पर झूमकर नाची ये विदेशी लड़की, अमेरिका की सड़कों पर यूं मचाया धमाल | देखें वीडियो

Dance Video: भोजपुरी गाने पर विदेशी लड़की का यह डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर नेटिजन्स के तगड़े रिएक्शन आ रहे हैं.

Photo: logielingo/Instagram

Dance Video: बॉलीवुड के गाने देश ही नहीं विदेशों में भी जमकर धमाल मचाते हैं. जैसे ही कोई गाना ट्रेंड में आता है उस पर विदेशी लोग खूब डांस रील बनाते हैं. फिलहाल एक भोजपुरी गाने पर विदेशी लड़की द्वारा किया गया डांस खूब वायरल हो रहा है. इसमें लड़की अमेरिकी की सड़कों पर थिरकती नजर आ रही है. ये गाना किसी और का नहीं बल्कि पावर स्टार के नाम से मशहूर ‘पवन सिंह’ का है. इसका नाम ‘राजा जी के दिलवा’ है. इस भोजपुरी सॉन्ग पर किया गया उनका डांस सोशल मीडिया पर अभी भी जमकर धमाल मचा रहा है. वायरल हो रहा ये वीडियो भी उसी कड़ी का हिस्सा है.

विदेशी लड़की का डांस

ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि अमेरिका की एक सड़क पर लड़की दिखाई दे रही है. उसने कैजुअल ड्रेस पहनी हुई है. जींस-टॉप के साथ उसने कैप पहन रखी है जो उसके लुक को परफेक्ट बना रहा है. एकाएक पवन सिंह का गाना ‘राजा जी के दिलवा’ चल पड़ता है. गाने के बोल और म्यूजिक ऐसे हैं जिसे सुनकर लड़की थिरकने से खुद को रोक नहीं पाती है. उसे डांस करना तो नहीं आता मगर जिस तरह उसे समझ आ रहा है वो डांस किए जा रही है. विदेशी लड़की इस दौरान खास पल को खूब इंज्वॉय करती दिखी.

यहां देखिए इंस्टाग्राम पर वीडियो को:

View this post on Instagram A post shared by logielingo (@logielingo)

बार-बार देखा जा रहा वीडियो

भोजपुरी गाने पर विदेशी में किया गया डांस वीडियो logielingo नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. हमेशा की तरह इस वायरल वीडियो पर भी जमकर रिएक्शन पोस्ट हो रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘पवन सिंह की धूम मची हुई है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘पवन सिंह की आवाज ही ऐसी है कि हर कोई फैन हो जाता है.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी वीडियो पर पड़ चुके हैं.

