Dance Video: देश के जवान जो करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता. उनके अद्म्य साहस की प्रशंसा तो हर कोई करता है पर आज हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, उसमें वे मस्ती से डांस करते दिख रहे हैं. डांस भी नक्सली एरिया में.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. वीडियो को IPS दीपांशु काबरा ने शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

#Bastar में #Naxal हिंसा पर अंकुश लगाने वाले जवान #छत्तीसगढ़ का पारंपरिक नृत्य करते हुए.

इन जवानों की बदौलत ही नक्सल इलाकों में अब पहले से काफी शांति है… लोग आतंक के साये से निकलकर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं.

Enjoy their dance..

जय हिन्द…Flag of India

देखें वीडियो-

इस वीडियो को अब तक 10.7K views मिल चुके हैं. लोग इसे रियल हीरोज का दिल जीतने वाला वीडियो बता रहे हैं.

वीडियो पर लोगों के कमेंट्स-

Lovely. God bless them. — Anirbaan انیربان 🇮🇳 (@hritiqofficial) February 3, 2021

👌👌👌👌 — Kadambri Sharma (@SharmaKadambri) February 3, 2021

Very nice 👌🤗 — Sheetal Kesharwani (@INCSheetal) February 3, 2021