Dancing Dadi Video: डांसिंग दादी एक फिर लौटी हैं, गजब का वीडियो लेकर. उनका ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है. वीडियो में वे फेमस सॉन्ग 'डोला रे डोला' पर डांस कर रही हैं.

दादी की उम्र है 62 साल. नाम है रवि बाला (Ravi Bala). वे जो भी वीडियो शेयर करती हैं, उसे लाखों लाइक्स मिल जाते हैं.

लोग उन्हें उनके डांसिंग टैलेंट के कारण पसंद करते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस उम्र में भी वे कई वीडियोज शेयर करती रहती हैं.

ये पोस्ट भी उन्होंने ही इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. शेयर करते हुए लिखा,

Dola Re Dola

Another performance from the movie Devdas which I learned from @terencelewisdance Navras

@singhromsha

Hope you will like it 🤗

Thank you so much !! 🙏🏻

@terence_here

#dolaredola #devdas #dance #bollywood #navras #staystrong #keepgoing #ageisjustanumber

देखें-

बता दें कि डांसिंग दादी को बचपन से ही डांस का शौक रहा है. और अब जब वे जिम्मेदारियों से फ्री हो गई हैं, तो खूब डांस करती हैं.

लाइफ को लेकर उनकी यही जिंदादिली लोगों के दिल में समा गई है. लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं. हो भी क्यों ना, जिंदगी के इस पड़ाव में ये सब करना आम बात तो नहीं…