Dangerous Bike Stunt: आम जिंदगी और सोशल मीडिया पर आपने कई लोगों को बाइक पर स्टंट करते हुए देखा होगा. सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोज काफी वायरल भी होती हैं. इसमें लोग कई बार ऐसे स्टंट करते हैं जो कि देखने में काफी खतरनाक होते हैं और आपका रूह कांप उठती है. ऐसे ही एक स्टंट के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर खतरनाक स्टंट करते हुए इस व्यक्ति का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. यह वीडियो आईपीएस अफसर दीपांशु काबरा ने शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'क्या आप अपने बच्चों/मित्रों के साथ ऐसा हादसा होते देख सकते हैं? अगर नहीं? तो उन्हें ऐसी मूर्खता करने से रोकें. सुरक्षा को प्राथमिकता देना एवं यातायात नियमों का पालन करना सिखाएं.'

वीडियो में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति बाइक चला रहा है. वह बाइक की सीट पर बैठने की बजाय उसके ऊपर खड़ा है और हैंडल को पकड़ा है. तभी वह चलती बाइक में अपने हाथ हैंडल से हटाने लगता है. इतने में उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह बाइक से नीचे गिर जाता है. वह सड़क पर काफी तेजी से गिरता है.

क्या आप अपने बच्चों/मित्रों के साथ ऐसा हादसा होते देख सकते हैं?

अगर नहीं? तो उन्हें ऐसी मूर्खता करने से रोकें. सुरक्षा को प्राथमिकता देना एवं यातायात नियमों का पालन करना सिखाएं.

Note – Please never let your kids/friends upload & promote such stupidity on SM. pic.twitter.com/gNFpF5AOtI

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) March 25, 2021