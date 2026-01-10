Hindi Viral

Viral Video: आखिरी ओवर में 13 रन भी ना बना सके David Warner, पहली चार गेंदों पर ही हो गई फजीहत | देखिए

David Warner Ka Viral Video: टीम को जीत ना दिला पाने से निराश वॉर्नर ने फ्रस्ट्रेशन में बल्ला जमीन पर मारा था. क्योंकि वो सेट थे लेकिन बड़े शॉट्स नहीं लगा पाए.

David Warner Ka Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर रहे डेविड वॉर्नर के नाम ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया, जिसे वो कभी याद नहीं रखना चाहेंगे. बीबीएल 2025-26 के एक मुकाबले में वो एक ओवर में 13 रन नहीं बन पाए जिसकी वजह से उनकी टीम को हार का मुंह देखना पड़ा. बीते 6 जनवरी को बीबीएल में सिडनी थंडर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच मैच था. मैच अंतिम ओवर तक गया. क्रीज पर विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर थे. ख्याति के अनुसार हर किसी को उम्मीद थी कि वो ये रन बना लेगें और टीम को जीत दिलाएंगे. मगर उनसे ये हो ना सका और उनकी टीम आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन बना सकी.

मैच नहीं जीता सके वॉर्नर

डेविड वॉर्नर ने इस मैच में तूफानी पारी खेली थी. उन्होंने 51 गेंदों में 1 छक्के और 7 चौकों की मदद से नाबाद 67 रन बनाए. वो अंत तक क्रिज पर टिके रहे मगर टीम को जीत ना दिला सके. मैच में सिडनी थंडर्स को एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ 166 रन चेज करने थे. मगर डेविड वॉर्नर की टीम सिर्फ 7 विकेट के नुकसान पर 157 रन ही बना सकी. इस तरह स्ट्राइकर्स ने 6 रन से मैच अपने नाम कर लिया. आखिरी ओवर में Luke Wood ने कमाल की गेंदबाजी की.पहले तीन गेंदों पर डॉट (0 रन), चौथी पर सिर्फ 1 रन, पांचवीं पर Nathan McAndrew ने 4 रन बनाए

आखिरी पर 1 रन. इस तरह उन्होंने अपनी टीम को जीत दिला दी. मैच का यह वायरल क्लिप BBL के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर शेयर किया गया है. (यहां देखिए इस वायरल वीडियो को)

ओवर में बना पाए सिर्फ 6 रन

टीम को जीत ना दिला पाने से निराश वॉर्नर ने फ्रस्ट्रेशन में बल्ला जमीन पर मारा था. क्योंकि वो सेट थे लेकिन बड़े शॉट्स नहीं लगा पाए. ये मैच काफी वायरल हुआ था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वॉर्नर ने होबार्ट के खिलाफ 130 रन की नाबाद तूफानी पारी खेली थी, लेकिन यहां फिनिश नहीं कर पाए. मैच में मैथ्यू गिल्क्स ने डेविड वॉर्नर के साथ पहले विकेट के लिए 58 गेंदों में 73 रन की पारी खेली थी. मैथ्यू गिल्क्स ने 33 गेंदों में 2 छक्कों और 4 चौकों के साथ 43 रन बनाए, जिसके बाद वॉर्नर ने निक मैडिनसन के साथ चौथे विकेट के लिए 44 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 121 के स्कोर तक पहुंचा दिया था. मैडिनसन 14 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद वॉर्नर ने 51 गेंदों में 1 छक्के और 7 चौकों के साथ नाबाद 67 रन बनाते हुए टीम को 159 के स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन मुकाबला नहीं जीत सके. बता दें कि थंडर्स इस सीजन में 7 मैचों में 6 हार चुके थे, और प्लेऑफ से बाहर हो गए. (इनपुट: IANS)