Dead Body Video: लाश छत पर लिए घूमती कार देखी है आपने? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके रौंगटे खड़े कर देगा. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

बताया जा रहा है कि वीडियो पंजाब के मोहाली का है. यहां बुधवार सुबह एक ऐसी कार देखी गई.

मोहाली एयरपोर्ट रोड पर एक कार चालक ने साइकिल सवार को टक्कर मारी. साइकिल सवार उछलकर उसकी गाड़ी के ऊपर आकर गिरा.

कार सवार उसका शव लेकर 10 किलोमीटर तक गाड़ चलाता रहा. कार चला रहे आरोपी ड्राइवर ने बाद में शव को सन्नी एन्क्लेव में फेंक दिया.

CCTV footage of a hit and run case of Mohali where the driver kept driving with the victim lying on the roof of the car. The victim was later found dead on roadside. pic.twitter.com/kFRJ65wMiw

— Man Aman Singh Chhina (@manaman_chhina) February 18, 2021