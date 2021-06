Dead Man Video: कोई आदमी मरके भी जिंदा हो जाए तो क्या कहेंगे? अगर आप सोचते हैं कि ये मुमकिन नहीं तो हम आपको ऐसे ही वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं. इस वीडियो में कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है. Also Read - Dulhan Se Masti: स्मार्ट लड़का कर रहा था दुल्हन संग मस्ती, देख सड़ गया दूल्हा, लोग बोले- बुड़बक है का | Viral Video

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग ये देखकर हैरान हो रहे हैं कि भला ये कैसे हो सकता है.

वीडियो में दिखता है कि ताबूत में एक लड़का है. आसपास उसके चाहने वाले मातम मना रहे हैं. रो रहे हैं. लेकिन तभी वो लड़का अचानक उठ जाता है.

जैसा ही वो शख्स उठ बैठता है तो आसपास के लोगों की चीख निकल जाती है. ट्विटर पर ये वीडियो Hold My Beer अकाउंट से शेयर किया गया है.

देखें वीडियो-

Hold my beer while I take this man’s soul. 😮🥴🍺 pic.twitter.com/38P5LX5w89

— 🍺 Hold My Beer 🍺 (@HldMyBeer) May 31, 2021