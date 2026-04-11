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वाह क्या सोच है! कर्मचारी ने छुट्टी के लिए बॉस को बताई ऐसी वजह, पढ़कर कोई हंसी नहीं रोक पाएगा

Ajab Gajab News: कर्मचारी का छुट्टी से जुड़ा मेल अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है और इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं.

Published date india.com Published: April 11, 2026 5:02 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Ajab Gajab News
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/Meta AI)

Ajab Gajab News: सोशल मीडिया की दुनिया अपने आप में बहुत मजेदार है. यहां हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. अभी एक ऐसा ही मामला चर्चा में बना हुआ है. पूरा मामला ऑफिस के एक कर्मचारी से जुड़ा है, जिसे ऑफिस से छुट्टी की जरुरत थी. कर्मचारी ने ऑफिस से छुट्टी के लिए बॉस को एक मेल लिखा. मगर इसमें उसने छुट्टी की ऐसी वजह बताई कि पूरा मामला ही सोशल मीडिया में छा गया.

कर्मचारी ने बॉस को लिखा मजेदार मेल

कर्मचारी का छुट्टी से जुड़ा मेल अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है और इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. दरअसल कर्मचारी ने अपने बॉस को छुट्टी के लिए जो मेल लिखा, उसकी वजह काफी अलग और दिलचस्प थी. उसने साफ शब्दों में बताया कि उसके घर की हालत फिलहाल काम करने लायक नहीं है और उसे इसे ठीक करने के लिए समय चाहिए.

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घर की साफ सफाई के लिए मांगी छुट्टी

कर्मचारी ने मेल में लिखा कि उसके घर पर वीकेंड में पार्टी हुई थी, जिसके बाद पूरा घर बुरी तरह बिखर गया है. ऊपर से उसकी मेड भी बीमार है और काम पर नहीं आएगी. ऐसे में घर की सफाई की पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ गई है. मेल में कर्मचारी ने ये भी बताया कि गंदे और अव्यवस्थित माहौल में वह ठीक से काम नहीं कर पा रहा है. इसलिए वह एक दिन का समय चाहता है ताकि घर को व्यवस्थित कर सके और अगले दिन बेहतर मानसिक स्थिति में काम पर लौट सके.

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छुट्टी के लिए नहीं बनाया बहाना

इस मेल की खास बात यह रही कि कर्मचारी ने किसी तरह का बहाना नहीं बनाया, बल्कि अपनी बात को ईमानदारी से रखा. यही वजह है कि यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. कई लोग इस सोच की तारीफ कर रहे हैं. उनका कहना है कि अगर कर्मचारी साफ-साफ अपनी जरूरत बता रहा है, तो यह एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है. वहीं कुछ यूजर्स इसे मजेदार अंदाज में लेते हुए कह रहे हैं कि अब ऑफिस में ‘सफाई वाली छुट्टी’ भी एक नई कैटेगरी बन सकती है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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