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OMG! पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का अजब-गजब कारनामा, सुरक्षाकर्मियों के साथ लगा दी गंदे पानी में छलांग | देखिए VIDEO

Viral Video: वायरल वीडियो में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कथित तौर पर गंदे पानी में छलांग मारते हुए नजर आए हैं. नेटिजन्स उनकी इस छलांग पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Written by: Ikramuddin
Published: June 8, 2026, 6:14 PM IST
Pakitan Ka Viral Video
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Pakistan Ka Viral Video: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Defence Minister of Pakistan Khawaja Asif) अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं. मगर अभी वो एक अनोखे वीडियो की वजह से खासे सुर्खियों में छाए हुए हैं. इसमें वो ऐसा कारनामा करते हुए नजर आए हैं कि लोगों ने उनकी समझ पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. दरअसल पाकिस्तानी रक्षा मंत्री अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ ऐसे पानी में छलांग लगाते हुए नजर आते हैं जिसका पानी बेहद गंदा नजर आता है.

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गंदे पानी में लगा दी छलांग

इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ख्वाजा आसिफ अपने सुरक्षाकर्मियों और अन्य आला अधिकारियों के साथ पानी के किनारे पर खड़े हैं. ख्वाजा आसिफ धीरे-धीरे पानी की तरफ बढ़ते हैं और एकाएक छलाग लगा दी. मगर वो जिस पानी में छलांग लगाते हैं वो मटमैला और गंदा नजर आता है. वायरल हो रहे 21 सेकंड के वीडियो में देखेंगे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बड़े मजे से उसी गंदी पानी में तैरते हुए नजर आते हैं. उनके साथ सुरक्षाकर्मियों का पूरा ग्रुप में पानी में तैरता हुआ नजर आता है.

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

इधर किनारे पर खड़े कैमरामैन और अन्य लोग मोबाइल से इस नजारे को कैमरे में कैद करते हुए नजर आता है. मालूम हो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का ये वीडियो आते ही हर तरफ छाया गया है. वायरल वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ये पाकिस्तान की नहर है. एक कमेंट में लिखा गया कि मंत्री जी को ऐसे पानी में नहाने की आदत हो गई. साफ पानी तो मिलना मुश्किल हो गया. मालूम हो वीडियो एक्स पर @AFGDefense नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

कौन हैं ख्वाजा आसिफ

ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी की राजनीति में एक सीनियर नेता माने जाते हैं. वो पिछले करीब 4 साल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं. वो 1993 से 1999 तक और साल 2002 से लगातार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए चुने जाते रहे हैं.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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