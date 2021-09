Viral Video, Delhi-NCR Weather Update Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में आज शनिवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है. इससे कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है. पानी भरने से दैनिक यात्रियों पर असर पड़ा और यातायात भी प्रभावित हुआ. दिल्ली के मधु विहार, जोरबाग, मोतीबाग, आरके पुरम, सदर बाजार क्षेत्र और आईटीओ जैसे क्षेत्रों से सामने आने वाली तस्वीरों और वीडियो में सड़कों के बीच में फंसे वाहनों को आंशिक रूप से जलमग्न दिखाया गया है, जिससे यातायात धीमा हो गया है.Also Read - Unth Ka Dam Nikal Diya: सवारी के लिए ऊंट पर बैठ गया शेख, उसके बाद जो हुआ खुद देखिए | Viral हुआ ये Video

इंद्रलोक के पास जाकिरा अंडरपास को बंद कर दिया गया है. किसी भी तरह की बाधा से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी सक्रिय रूप से ट्रैफिक डायवर्ट कर रहे हैं. इसी बीच इंदिरा गांधी हवाईअड्डा (टर्मिनल-3) पर भी पानी भर गया, जिससे कई उड़ानें प्रभावित हुईं. विस्तारा, स्पाइसजेट और इंडिगो ने यात्रा अपडेट ट्वीट किया है, जिसमें दिल्ली में भारी बारिश के कारण जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम की आशंका है. यात्रा करने वाले ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे हवाई अड्डे की यात्रा के लिए अधिक समय निकाले. Also Read - Bride Groom Love: दुल्हन को स्टेज पर आता देख खुशी से झूम उठा दूल्हा, फिर किया कुछ ऐसा दिल जीत लिया | Viral हो रहा ये Video

वहीं एयरपोर्ट के भीतर जलभराव से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगे हैं. वीडियो में एयरपोर्ट के बड़े हिस्से में पानी भरा हुआ देखा जा सकता है. अन्य वीडियो में एयरपोर्ट के बाहर और रनवे पर भी कथित तौर पर पानी भरा हुआ देखा गया है. Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: आखिर क्या कहलाता है तारक मेहता फेम बबीता जी और टप्पू का रिश्ता ? Details Inside

यहां देखें वीडियो-

This is our national pride #igiairport , first Pvt #Airport Built by #gmrinfra ..how can we so careless about our investments..!! pic.twitter.com/BfDSkBpJpz — Life cab (@shaaswaat) September 11, 2021

एयरपोर्ट के बाहरी हिस्से का वीडियो-

Testing of dual purpose aquatic passenger cars and motorcycles just outside IGIAirport Delhi pic.twitter.com/gRFkpUpLRr — Yugainder Rishi (@YugainderR) September 11, 2021

विमानों की पार्किंग के पास भरा पानी-

This is IGI airport of New Delhi which is flooded with water.

Heavy rains in Delhi have exposed the woes of building concrete jungles which inundate after a few hours of rains…#DelhiRains pic.twitter.com/9isL6pq7Qz — Archana Sharma (@ArachanaG) September 11, 2021

इससे पहले सुबह 7.20 बजे, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ट्वीट किया, ‘मध्यम से भारी बारिश के साथ गरज और दिल्ली, एनसीआर (बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़) के कई स्थानों पर और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलती रहेंगी.’ बुलेटिन में आगाह किया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों पर यातायात में बड़ा व्यवधान होगा, साथ ही दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ेगी. साथ ही शहर के निचले इलाकों में पानी जमा होने की चेतावनी भी दी गई है. (एजेंसी इनपुट)