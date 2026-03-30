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Delhi Metro Ka Video Next Level Fight In Delhi Metro As Women Passengers Clash This Viral Video Will Make Your Day

दिल्ली मेट्रो में लड़ाई का 'नेक्स्ट लेवल' वायरल, अब एस्केलेटर पर भिड़ गईं महिला यात्री | देखें VIDEO

Delhi Metro Ka Funny Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि महिला यात्री एस्केलेटर पर ही एक-दूसरे को पीटती हुई नजर आती हैं. फ्रेम में फिर जो कुछ दिखा वो किसी को भी चौंका देगा.

दिल्ली मेट्रो में महिला यात्रियों के बीच मारपीट का ये वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. (Photo/X)

Delhi Metro Fight Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से फैल रहा है. इसमें दिल्ली मेट्रो स्टेशन के एस्केलेटर पर दो महिलाएं आपस में भिड़ती नजर आ रही हैं. रोजमर्रा की हलचल के बीच शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया, जिसे आसपास मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो में दिखाई देता है कि एक महिला एस्केलेटर पर ऊपर की ओर जा रही होती है, तभी नीचे खड़ी दूसरी महिला अचानक तेजी से चढ़ती है और उसके बाल पकड़कर खींच लेती है.

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एस्केलेटर ही भिड़ गईं महिला यात्री

इधर संतुलन बिगड़ने से पहली महिला गिर जाती है, जिसके बाद दूसरी महिला उसे लात मारती हुई नजर आती है. कुछ ही पलों में पहली महिला भी उठकर पलटवार करती है और फिर दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है. दोनों महिलाएं एक-दूसरे के बाल पकड़कर कभी एस्केलेटर पर चढ़ती तो कभी नीचे उतरती दिखती हैं, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है. हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मौजूद लोग इस झगड़े को रोकने के बजाय वीडियो बनाने में ज्यादा व्यस्त नजर आए.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Kalesh b/w Two ladies inside Delhi Metro pic.twitter.com/uwaeyqJeLE — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 28, 2026

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क्या बोले नेटिजन्स

मालूम हो यह क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर द्वारा शेयर की गई, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गई. हजारों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने दिल्ली मेट्रो में बढ़ती ऐसी घटनाओं पर चिंता जताई, जबकि कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किए. हालांकि इस वीडियो की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है और यह साफ नहीं है कि विवाद किस वजह से शुरू हुआ. फिलहाल यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो तक ही सीमित है.

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