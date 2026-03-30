  • Hindi
  • Viral
  • Delhi Metro Ka Video Next Level Fight In Delhi Metro As Women Passengers Clash This Viral Video Will Make Your Day

दिल्ली मेट्रो में लड़ाई का 'नेक्स्ट लेवल' वायरल, अब एस्केलेटर पर भिड़ गईं महिला यात्री | देखें VIDEO

Delhi Metro Ka Funny Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि महिला यात्री एस्केलेटर पर ही एक-दूसरे को पीटती हुई नजर आती हैं. फ्रेम में फिर जो कुछ दिखा वो किसी को भी चौंका देगा.

Published date india.com Published: March 30, 2026 12:55 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Trending Video
दिल्ली मेट्रो में महिला यात्रियों के बीच मारपीट का ये वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. (Photo/X)

Delhi Metro Fight Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से फैल रहा है. इसमें दिल्ली मेट्रो स्टेशन के एस्केलेटर पर दो महिलाएं आपस में भिड़ती नजर आ रही हैं. रोजमर्रा की हलचल के बीच शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया, जिसे आसपास मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो में दिखाई देता है कि एक महिला एस्केलेटर पर ऊपर की ओर जा रही होती है, तभी नीचे खड़ी दूसरी महिला अचानक तेजी से चढ़ती है और उसके बाल पकड़कर खींच लेती है.

VIDEO: बिरयानी में लेग पीस नहीं मिला तो सबको पीटने लगे बाराती, वायरल हुआ यूपी का गजब वीडियो | देखें

एस्केलेटर ही भिड़ गईं महिला यात्री

इधर संतुलन बिगड़ने से पहली महिला गिर जाती है, जिसके बाद दूसरी महिला उसे लात मारती हुई नजर आती है. कुछ ही पलों में पहली महिला भी उठकर पलटवार करती है और फिर दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है. दोनों महिलाएं एक-दूसरे के बाल पकड़कर कभी एस्केलेटर पर चढ़ती तो कभी नीचे उतरती दिखती हैं, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है. हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मौजूद लोग इस झगड़े को रोकने के बजाय वीडियो बनाने में ज्यादा व्यस्त नजर आए.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

क्या बोले नेटिजन्स

मालूम हो यह क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर द्वारा शेयर की गई, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गई. हजारों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने दिल्ली मेट्रो में बढ़ती ऐसी घटनाओं पर चिंता जताई, जबकि कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किए. हालांकि इस वीडियो की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है और यह साफ नहीं है कि विवाद किस वजह से शुरू हुआ. फिलहाल यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो तक ही सीमित है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.