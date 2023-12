Delhi Metro: सीट को लेकर दो यात्रियों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल

दिल्ली मेट्रो के आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी कोई डांस का वीडियो बनाते नजर आता है, तो कभी लड़ाई करते दिखाई देता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. जहां दो यात्री सीट को लेकर आपस में लड़ाई करते दिख रहे हैं. लड़ाई के दौरान मेट्रो में काफी भीड़ भी देखी जा रही है. वायरल हो रहे वीडियो में दो लोग आपस में एक- दूसरे के मुंह पर मुक्के ही मुक्के मारते नजर आ रहे हैं. मेट्रो में यात्रा कर रहे अन्य लोग उन दोनों लोगों को रोकने की कोशिश करते नजर आते हैं. लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. और लगातार एक दूसरे को मारते हुए नजर आ रहे हैं. इस क्लिप को देख लोग काफी नाराज हो रहे हैं.

Kalesh b/w Two man inside Delhi metro over Push and Shove for seat

