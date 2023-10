Delhi Metro Viral Video: दिल्ली मेट्रो में महिला ने शख्स पर बरसाए थप्पड़, रोकने वालों के साथ हुआ ऐसा, देखें

Delhi Metro Video: दिल्ली मेट्रो में अक्सर ही ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं. वीडियो अक्सर ही वायरल होते हैं. ऐसा ही एक और मामला सामने है, जिसमें एक महिला एक शख्स पर थप्पड़ बरसाते हुए दिख रही है. महिला शख्स पर चिल्लाती है और बार-बार थप्पड़ मारती है. लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिला लोगों को भी खरीखोटी सुना देती है.

बार-बार वही काम, फिर बवाल: ये वीडियो कब का है, इसकी जानकारी नहीं, लेकिन ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली मेट्रो में भीड़ है. महिला के पास ही एक एक शख्स खड़ा है. महिला पीछे मुड़ती है और उस पर थप्पड़ बरसाने लगती है. महिला कहती है कि ‘मैं दो बार तुझसे दूर हटी, तेरे को समझ नहीं आ रहा, तू बार-बार वही काम कर रहा है.’

Kalesh b/w a Guy and Woman Inside delhi metro over woman thought this guy is touching her Inappropriately pic.twitter.com/rzoCswGm6a

