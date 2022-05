Delhi Police: दिल्ली पुलिस ने बुधवार को एक ट्वीट पोस्ट किया, जिसमें लिखा था-कमरा खाली है, अपना स्पेस जल्द से जल्द बुक कर लें, जल्द पजेशन लें. इसके आगे ये भी लिखा था कि इस लिविंग ऑफर का आप निश्चित रूप से विरोध कर सकते हैं. दिल्ली पुलिस का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग एकबारगी इस मैसेज को देखकर हैरत में पड़ जा रहे हैं. Rooms Vacant शीर्षक से एक पैम्फलेट जारी करते हुए ट्वीट किया गया है जिसमें पूरी डिटेल्स में जेल के कमरों का जिक्र किया गया है.Also Read - ये कैसी मजबूरी...दिल्ली के इस स्टेडियम में VIP कुत्ते करते हैं इवनिंग वॉक, एथलीट-कोच को नहीं मिलती इजाजत

पुलिस ने जारी पैम्फलेट में लिखा है कि शेयरिंग और व्यक्तिगत आधार पर एक-एक रूम का सेट उपलब्ध है. रूम में जो सुविधाएं शामिल हैं, उनमें- फ्री बेड और भोजन, शेयरिंग बेस्ड स्नानघर और शौचालय, हवादार कमरे आदि उपलब्ध हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इन कमरों में रहने वालों के लिए मनोरंजक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी. इनमें टेलीविजन, खेल, म्यूजिक रूम और न्यूजपेपर व पत्रिकाओं की मुफ्त सदस्यता भी शामिल है.

इसके साथ ही पुलिस ने चेतावनी भी दी है कि जेल के कैदियों को दौड़ने, ऊंची छलांग लगाने से बचना चाहिए, जब तक कि वे 'रिकॉर्ड' नहीं बनाना चाहते.

