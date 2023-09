चेहल्लुम जुलूस को G20 से जोड़कर वायरल किए वीडियो, अब दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट की स्थिति

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को अफवाह फैलाने वालों को जी20 शिखर सम्मेलन (2023 G20 New Delhi summit) से पहले चेहल्लुम (Chehlum) जुलूस के वीडियो को सांप्रदायिक विरोध के रूप में ‘गलत तरीके से’ चित्रित करने के खिलाफ चेतावनी दी. दिल्ली पुलिस ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘कुछ सोशल मीडिया हैंडल जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले चेहल्‍लुम जुलूस के वीडियो को सांप्रदायिक विरोध के रूप में गलत तरीके से पेश कर रहे हैं. चेहल्‍लुम जुलूस पारंपरिक है और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों से उचित अनुमति के साथ निकाला जाता है. कृपया अफवाहें ना फैलाएं.’

दिल्ली में शिया मुस्लिम समुदाय गुरुवार को चेहल्लुम मना रहा है, जो मुहर्रम के 40वें दिन का प्रतीक है और पैगंबर हजरत मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन की शहादत को याद करता है. इस पारंपरिक कार्यक्रम में ताजिया और अलम सहित मुख्य चेहल्लुम जुलूस शामिल है, जो बुधवार को सुबह 8:30 बजे पहाड़ी भोजला से शुरू हुआ- आंशिक रूप से आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन के कारण. आयोजकों ने दफनाने के लिए कर्बला जोर बाग में जुलूस आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसमें लगभग 20,000 से 25,000 लोगों की उपस्थिति की उम्मीद है.