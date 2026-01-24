  • Hindi
  • Delivery Boy Panicked After Scratching Bmw Car But Vehicle Owner Did Strange Thing He Started Crying Amazing Video Went Viral

Viral Video Today: BMW कार पर स्क्रैच मारकर घबराने लगा डिलीवरी बॉय, फिर कार मालिक ने जो किया वहीं रोने लगा बेचारा

Viral Video Today: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह डिलीवरी बॉय से गलती से BMW कार में स्क्रैच लग जाता है. फिर जो सीन बना वाकई देखने लायक है.

Published: January 24, 2026 11:17 AM IST
Delivery Boy Scratched BMW Car
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जो डिलीवरी एजेंट और BMW कार मालिक से जुड़ा हुआ है. इसमें ऐसा नजारा दिखा कि कोई भी यकीन नहीं कर सका. वीडियो के मुताबिक ऑर्डर डिलीवरी के दौरान डिलीवरी एजेंट से एक भारी गलती हो जाती है. उससे एक BMW कार पर बड़ा सा स्क्रैच लग जाता है. स्क्रैच को देखकर डिलीवरी एजेंट बहुत डर जाता है. इसके बाद कार मालिक ने जो किया हर कोई चकित रह गया. अब इस वीडियो को देखने के बाद लोगों के जमकर रिएक्शन पोस्ट हो रहे हैं.

महंगी कार पर लगा दिया स्क्रैच

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कार मालिक ने बहुत शांत मन से डिलीवरी एजेंट से बात करना शुरू किया. उसने कहा कि इस नुकसान को ठीक कराने में करीब 1 से 1.5 लाख रुपये का खर्च आ सकता है. साथ ही ये भी पूछा कि वह कितना भुगतान कर सकता है. यह सुनते ही डिलीवरी बॉय घबरा गया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए. डिलीवरी एजेंट ने रोते हुए बताया कि उसके बैंक खाते में सिर्फ 3 से 4 हजार रुपये ही होंगे. उसने यह भी कहा कि उसकी मां मुंह के कैंसर से पीड़ित हैं और इलाज में पहले ही बहुत खर्च हो चुका है.

भावुक हो गया डिलीवरी एजेंट

वीडियो में आगे देख सकते हैं कि डिलीवरी एजेंट अपनी बात साबित करने के लिए उसने मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाई. यह पल बेहद भावुक था. एक तरफ एक महंगी लग्जरी कार थी, तो दूसरी तरफ एक गरीब युवक, जिसकी पूरी जिंदगी जिम्मेदारियों और परेशानियों से भरी हुई थी. वीडियो में साफ दिखता है कि वह युवक डर और मजबूरी के कारण खुद को संभाल नहीं पा रहा था. मालूम होता है कि मौके पर मौजूद लोग भी इस सीन को देखकर एक पल के लिए सन्न रह गए होंगे.

इंसानियत की जीत

वीडियो में अंतिम फ्रेम किसी को भी इमोशनल कर देगा. BMW कार के मालिक ने इंसानियत दिखाते हुए कहा: “कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो. मैं अपनी कार खुद ठीक करा लूंगा.” यह सुनकर डिलीवरी बॉय राहत की सांस लेता है और हाथ जोड़कर धन्यवाद करता नजर आता है. कार मालिक ने बाद में इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और लोगों से उस डिलीवरी एजेंट की मदद करने की अपील भी की.

कार मालिक की तारीफ

वीडियो वायरल होते ही लोग कार मालिक की जमकर तारीफ करने लगे. किसी ने लिखा, ‘असली अमीर वही होता है, जिसका दिल बड़ा हो.’ तो किसी ने कहा, ‘आज भी इंसानियत जिंदा है.’ दिल को छू लेने वाले इस वीडियो को @ocjain4 नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. चंद सेकेंड का यह वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और शख्स की तारीफ कर रहे हैं.

