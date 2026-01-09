  • Hindi
महिला ने ऑर्डर कर मंगाया मौत का सामान, डिलीवरी Boy ने ऐन मौके पर समझदारी दिखा बचा ली जिंदगी- पूरा मामला जान आप भी देंगे 'शाबासी'

तमिलनाडु में एक ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय ने सूझबूझ दिखाते हुए एक महिला को चूहे मारने वाली दवा डिलीवर करने से मना कर दिया. महिला की मानसिक स्थिति और रोते हुए चेहरे को देखकर डिलीवरी बॉय ने खुदकुशी की आशंका जताई और सामान वापस ले गया.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने मानवता की नई मिसाल पेश की है. यह मामला तमिलनाडु का है, जहां एक ऑनलाइन डिलीवरी बॉय की सतर्कता ने एक बड़ा अनर्थ होने से रोक लिया. अक्सर हम डिलीवरी पार्टनर्स को समय पर खाना या सामान पहुंचाने की जद्दोजहद में देखते हैं, लेकिन इस बार एक डिलीवरी बॉय ने ‘कस्टमर सैटिस्फैक्शन’ से ऊपर इंसानी जान को रखा.

रात का सन्नाटा और ऑर्डर

मामला तब शुरू हुआ जब एक महिला ने देर रात ऑनलाइन ग्रॉसरी ऐप ब्लिंकिट (Blinkit) से चूहे मारने वाली दवा (Rat Poison) का ऑर्डर दिया। कंपनी ने नियम के मुताबिक ऑर्डर प्रोसेस किया और एक डिलीवरी बॉय को इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी दी. जब वह लड़का बताए गए पते पर पहुंचा, तो वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए.

डिलीवरी बॉय ने क्यों किया सामान देने से इनकार?

डिलीवरी बॉय ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताया कि जब उसने महिला के घर की घंटी बजाई, तो बाहर आई महिला काफी परेशान दिख रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे. आधी रात का वक्त, महिला का रोता हुआ चेहरा और हाथ में चूहे मारने वाली दवा का पैकेट- इन सब कड़ियों को जोड़ते ही डिलीवरी बॉय को किसी अनहोनी का शक हुआ. उसने तुरंत फैसला लिया कि वह यह दवा महिला को नहीं देगा.

‘अभी नहीं, कल सुबह मंगा लेना’

जब महिला ने ऑर्डर न देने का कारण पूछा, तो डिलीवरी बॉय ने बड़ी शालीनता से अपनी चिंता जाहिर की. उसने कहा कि मैडम, आप बहुत परेशान लग रही हैं और रो रही हैं. मुझे डर है कि आप खुद को नुकसान पहुंचा सकती हैं, हालांकि महिला ने सुसाइड की बात से इनकार किया, लेकिन डिलीवरी बॉय अपनी बात पर अड़ा रहा. उसने महिला से कहा कि अगर उसे वाकई दवा चाहिए, तो वह अगले दिन सुबह फिर से ऑर्डर कर सकती है, लेकिन वह उस समय दवा सौंपकर अपनी अंतरात्मा पर बोझ नहीं लेना चाहता. वह सामान लेकर वापस चला गया.

देश में कीटनाशक दवाओं की बिक्री के नियम

यह घटना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहरीली दवाओं की आसान उपलब्धता पर भी सवाल उठाती है. बता दें कि भारत में चूहे मारने वाली दवा या कीटनाशकों की बिक्री कीटनाशक एक्ट, 1968 और कीटनाशक नियम, 1971 के तहत नियंत्रित होती है. इन्हें बेचने के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस और सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड से पंजीकरण अनिवार्य है. हालांकि, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर ये कुछ शर्तों के साथ उपलब्ध हैं, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि तकनीकी नियमों से ज्यादा इंसान की सूझबूझ जान बचाने में कारगर होती है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सबकोई उसे शाबासी दे रहा है.

