Desert Rose Tree: रेगिस्तान में भी फूल खिलते हैं और ये इतने दिलकश होते हैं कि आप देखते रह जाएंगे. ऐसा ही नजारा इन दिनों देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि रेगिस्तान का ये वीडियो सोशल मीडिया का नया सेंसेशन बन गया है. Also Read - Oxygen Langar Video: इन युवाओं ने किया साबित, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं...गाड़ियों की लंबी कतारें, दिन-रात चल रहा ऑक्सीजन लंगर

हर कोई इस वीडियो को देखकर हैरानी जता रहा है कि भला ये कैसे हो गया… Also Read - Policeman Video: इस पुलिसवाले ने गाया, 'भर दो झोली मेरी...तेरे दर से ना जाऊंगा खाली, एक बार फिर Viral, लोग बोले- कोरोना काल में उम्मीद...

वायरल हो रहा ये वीडियो तब चर्चा में आया जब इसे सोशल मीडिया पर IFS Susanta Nanda

ने शेयर किया. उन्होंने लिखा,

Even deserts bloom. These are Desert rose tree growing in Yemen… Also Read - Viral Dance Video In PPE Kit: कोरोना शवों को एंबुलेंस से पहुंचाता है श्मशान, सामने से निकली बारात तो करने लगा डांस

वीडियो में दिख रहा है कि एक नहीं बल्कि कई सारे रोज ट्री रेगिस्तान में खिले हुए हैं. इनकी छटा काफी मनमोहक है.

देखें वीडियो-

Even deserts bloom. These are Desert rose tree growing in Yemen… pic.twitter.com/DRyMRPeTIi

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 28, 2021