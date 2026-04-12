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Dance Ka Video: घूंघट में देसी भाभी ने दिखाया ऐसा जबरदस्त डांस, देखकर पहले ही स्टेप पर फैन गए लोग
Bhabhi Ka Dance: वीडियो देखकर लोग शुरुआत से ही उनके दीवाने हो रहे हैं. वीडियो में भाभी घूंघट में नजर आ रही हैं, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल अलग और हटकर है.
Dance Ka Video Today: आजकल सोशल मीडिया पर कब कौन छा जाए, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है. अभी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो लोगों को खूब पसंद आया है. वीडियो देसी भाभी से जुड़ा है, जिनका डांस वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर लोग शुरुआत से ही उनके दीवाने हो रहे हैं. वीडियो में भाभी घूंघट में नजर आ रही हैं, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल अलग और हटकर है. आमतौर पर घूंघट को संकोच से जोड़ा जाता है, लेकिन यहां भाभी पूरे आत्मविश्वास के साथ सड़क पर खुलकर डांस करती दिखती हैं. यही बात इस वीडियो को खास बना रही है.
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देसी भाभी ने किया धमाकेदार डांस
डांस के दौरान उनके एक्सप्रेशंस और एनर्जी इतनी जबरदस्त है कि राह चलते लोग भी रुककर उन्हें देखने लगते हैं. हर स्टेप में एक अलग ही मस्ती नजर आती है, जो आसपास खड़े लोगों बांधे रखती है. उनका देसी अंदाज और स्वाभाविक परफॉर्मेंस लोगों को बार-बार वीडियो देखने पर मजबूर कर रहा है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस डांस में कोई दिखावा नहीं है. ना कोई भारी-भरकम सेटअप, ना ही कोई खास तैयारी. बस सादगी और आत्मविश्वास के दम पर भाभी ने इंटरनेट पर अपनी अलग पहचान बना ली है.
क्या बोले नेटिजन्स
यही कारण है कि यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. कोई उनके कॉन्फिडेंस की सराहना कर रहा है तो कोई उनके देसी स्टाइल का फैन बन गया है. कई यूजर्स का कहना है कि उनका ये अंदाज बड़े-बड़े डांसर्स को भी टक्कर दे सकता है.
यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
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कुल मिलाकर, यह वीडियो इस बात का उदाहरण बन गया है कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास और जुनून है, तो आप कहीं भी अपनी प्रतिभा दिखाकर लोगों का दिल जीत सकते हैं.