Desi Girl Dance Video: देसी लड़की का जबरा डांस, ऐसा कि जो भी देखे फैन हो जाए. यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इस लड़की के डांस के फैन अब सेलिब्रिटीज भी हो रहे हैं. धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित भी इसे देख हैरान हैं.

डांस वीडियो की वजह से ये लड़की रातोंरात स्टार बन गई है. इस देसी प्रतिभा की तारीफ लोग खुलकर कर रहे हैं.

ट्विटर पर ये वीडियो Raaggiri यूजर ने शेयर किया है. शेयर करते हुए लिखा,

कहते हैं Dancers don't need wings to fly, आप गांव की इस लड़की के डांस को देखकर मान जाएंगे कि इस बात में कितना सच है। ऐतिहासिक फ़िल्म #MotherIndia के लाजवाब गीत पर ये डांस देखिए। इस वीडियो के बारे में ज़्यादा जानकारी है तो #Raaggiri को बताइए.

वीडियो में एक लड़की खेत में डांस करती दिखती है. ये लड़की फिल्म ‘मदर इंडिया’ के गाने पर जबरदस्त डांस कर रही है.

देखें पोस्ट-

इस वीडियो को पोस्ट करते हुए यूजर ने माधुरी दीक्षित को टैग किया था. जिसके बाद माधुरी ने भी इस वीडियो शेयर किया है.

माधुरी दीक्षित ने रिट्वीट करते हुए लिखा,

लाजवाब, वाह! काफी सुंदर डांस कर रही है. ऐसे कई ऐसे टैलेंट हैं, जिन्हें अब तक खोजा नहीं गया है.

लाजवाब, वाह! She is dancing so beautifully. There is so much talent waiting to be discovered. https://t.co/HZYFwVbj88

— Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) February 8, 2021