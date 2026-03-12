By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: सिलेंडर खत्म हो गया और इंडक्शन खरीदने के पैसे नहीं, शख्स ने फिर जुगाड़ से बना दिया खाना | देखें वीडियो
Trending Video Today: वायरल वीडियो में देखेंगे कि शख्स ने खाना बनाने के लिए ऐसा देसी जुगाड़ लगाया जिसे देखकर हंसी भी बहुत आती है.
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर देसी जुगाड़ से जुड़े वीडियो अक्सर लोगों को चौंका देते हैं, लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और हैरान भी हो रहे हैं. वीडियो में एक शख्स ने खाना बनाने के लिए ऐसा अनोखा तरीका अपनाया कि देखने वालों की हंसी छूट गई. दरअसल शख्स का गैस सिलेंडर खत्म हो गया था. उसके पास नया सिलेंडर भरवाने या महंगा इंडक्शन खरीदने के पैसे भी नहीं थे. ऐसे में उसने खाना बनाने के लिए एक ऐसा देसी जुगाड़ लगाया जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.
युद्ध के समय क्या-क्या खाते हैं अमेरिकी सैनिक, कल्पना से भी परे मिला जवाब
इलेक्ट्रिक रॉड से बना दिया खाना
वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स सबसे पहले एक बर्तन में सब्जी काटकर डालता है. इसके बाद वह उसमें जरूरी मसाले और पानी भी डाल देता है. आमतौर पर यहां तक तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वही इस वीडियो को खास बना देता है. शख्स बर्तन को गैस या चूल्हे पर रखने की बजाय उसमें सीधे पानी गर्म करने वाली इलेक्ट्रिक रॉड डाल देता है. जैसे ही रॉड गर्म होने लगती है, बर्तन के अंदर का पानी उबलने लगता है और सब्जी पकने लगती है. कुछ ही देर में सब्जी अच्छे से तैयार भी हो जाती है.
क्या बोले नेटिजन्स
फ्रेम में यह पूरा नजारा काफी मजेदार लगता है. एक तरफ लोग इस जुगाड़ को देखकर हंस रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे खतरनाक भी बता रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि इस तरह से खाना बनाना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक रॉड का इस्तेमाल आमतौर पर पानी गर्म करने के लिए किया जाता है.
इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
View this post on Instagram
यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. खास तौर पर इंस्टाग्राम पर mr.srikanth_94 नाम के हैंडल से इसे पोस्ट किया गया है, जहां से यह और भी ज्यादा वायरल हो गया.