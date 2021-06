Desi Mardani Video: पर्व-त्योहारों, मेलों में कलाबाजियां दिखाते लड़के तो बहुत दिख जाते हैं पर क्या आपने कभी किसी लड़की को ऐसा करते देखा है? वायरल हो रहा ये वीडियो इसीलिए खास है क्योंकि इसमें एक लड़की नौवारी साड़ी पहन ऐसे-ऐसे करतब दिखा रही है कि कोई भी इसका फैन हो जाए. Also Read - BJP MLA Ka Viral Video: भाजपा विधायक ने बताया भ्रष्टाचार का फॉर्मूला, देखिए पास में खड़े पुलिसकर्मी का रिएक्शन

ये लड़की सड़क पर कलाबाजी दिखा रही है. पहले वो लट्ठ से करतब करती है और उसके बाद तलवार से. लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हो रहे हैं, साथ ही इस लड़की की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं.

वीडियो में दिख रहा है कि इस कला को देखने के लिए वहां लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा है. इस वीडियो को IPS रुपिन शर्मा ने ट्विटर पर शेयर किया. कैप्शन लिखा,

Watch अद्भुत..

देसी martial art

देखें वायरल वीडियो-

वीडियो को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि खबर लिखे जाने तक इसे 3K views मिल चुके हैं. कमेंट्स के जरिए लोग लड़की की तारीफ कर रहे हैं.

In Kolhapur occasionally you can see such live performances.

— Sunil More (@abajicorp) June 17, 2021